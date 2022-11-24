هدف قاس.. إمبولو يسجل لـ سويسرا في الكاميرون بلده الأصلي ويرفض الاحتفال

سجّل بريل إمبولو هدفًا قاسيًا لمنتخب سويسرا في شباك بلده الأصلي الكاميرون.

سويسرا افتتحت أهدافها في كأس العالم 2022 بالتقدُّم على الكاميرون ضمن منافسات المجموعة السابقة.

وسجّل إمبولو مهاجم موناكو هدف التقدم للمنتخب الأوروبي بعد مرور 3 دقائق فقط من بداية الشوط الثاني مستفيدًا من عرضية جيردان شاكيري.

ورفض إمبولو الاحتفال بالهدف احترامًا للكاميرون حيث وُلد في عاصمتها ياوندي.

وانفصل والدا إمبولو في طفولته، لينتقل رفقة والدته إلى فرنسا عندما كان عمره 5 سنوات، وينتهى بهم المطاف لاحقًا في سويسرا.

حصل إمبولو على الجنسية السويسرية في 2014 ليبدأ في تمثيل منتخباتها المختلفة.

تعرّف أكثر على قصة حياة إمبولو و25 من زملائه في منتخب سويسرا عبر كرنفال في الجول.

اللاعب صاحب الـ 25 عامًا سجّل هدفه الدولي رقم 11 والأول له في مسيرته بكأس العالم، إذ اكتفى بصناعة هدف في نسخة 2014 التي شارك فيها بـ 4 مباريات.

وبدأ إمبولو مسيرته في بازل ولعب بعد ذلك في شالكه ثم بوروسيا مونشنجلادباخ، وانتقل إلى موناكو مطلع الموسم الجاري وتألق في صفوفه حتى اللحظة.

وتذكرنا هذه اللقطة بما حدث مع هاكان ياكين في مباراة سويسرا ضد تركيا خلال الدور الأول من يورو 2008.

📅 2008: صاحب الأصول التركية هاكان ياكين سجل هدفين ضد تركيا في يورو 2008 ورفض الاحتفال 📅 2022: صاحب الأصول الكاميرونية بريل إمبولو يرفض الاحتفال بعد تسجيله لهدف سويسرا في شباك الكاميرون بالمونديال ⛔ هاكان هو شقيق مراد ياكين المدير الفني الحالي لمنتخب سويسرا pic.twitter.com/ETaTT6S1Hy — FilGoal (@FilGoal) November 24, 2022

وسجّل ياكين يومها هدفين في بلده الأصلي تركيا ورفض الاحتفال وبدا متأثرًا.

وهاكان ياكين هو الشقيق الأصغر لـ مراد ياكين المدير الفني الحالي لمنتخب سويسرا.