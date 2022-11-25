تشكيل الإكوادور - تغيير وحيد أمام هولندا.. وفالنسيا يقود الهجوم

الجمعة، 25 نوفمبر 2022 - 17:13

كتب : FilGoal

قطر - الإكوادور

أجرى جوستافو ألفارو المدير الفني لـ منتخب الإكوادور تغييرا وحيدا وغيّر الشكل الخططي لـ "لا تري" في مواجهة هولندا لحساب الجولة الثانية من كأس العالم 2022.

وتحول منتخب الإكوادور لخطة 3-4-3 عوضا عن 4-4-2 التي انتصروا بها على قطر في الافتتاح بنتيجة 2-0.

ويبدأ جاكسون بوروزو أساسيا في خط الدفاع بجوار توريس وهينكايبي عوضا عن روماريو إيبارا لاعب الوسط.

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تعرّف على كل شيء يخص لاعبي الإكوادور ومديرهم الفني من كرنفال كأس العالم.

وجاء تشكيل الإكوادور:

حراسة المرمى: هيرنان جالينديز

الدفاع: فيليكس توريس – بييرو هينكابيي - جاكسون بوروزو

الوسط: آنخلو بريسيادو –سيباس مينديز – مويسيس كايسيدو –بيربيس إستوبينيان

الهجوم: جونزالو بلاتا - إينر فالنسيا – مايكل إسترادا

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دكة البدلاء: أليكساندر دومينجيز - مويسيس راميريز - روبيرت أربوليدا - خافيير أرياجا - ويليام باتشو - روماريو إيبارا - دييجو بالاسيوس - خوسيه سيفوينتيس - كارلوس جرويزو - آلان فرانكو - آنخل مينا - جيريمي سارميينتو - دجوركاييف ريساكو - أيرتون بريسيادو - كيفين رودريجيز.

وانتصرت الإكوادور في الجولة الأولى على قطر بنتيجة 2-0، بينما فاز منتخب هولندا بنفس النتيجة على السنغال.

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