مؤتمر سكالوني: لن نغير أسلوبنا بسبب مباراة السعودية.. وموقف ميسي

الجمعة، 25 نوفمبر 2022 - 15:52

كتب : FilGoal

ليونيل سكالوني - الأرجنتين

شدد ليونيل سكالوني المدير الفني لـ الأرجنتين أنه الفريق لن يغير أسلوبه بسبب الخسارة التي تلقاها أمام السعودية في الجولة الأولى.

وحقق المنتخب السعودي انتصارا تاريخيا بهدفين مقابل هدف واحد على حساب الأرجنتين في الجولة الأولى من دور المجموعات لـ كأس العالم المقام في قطر.

وقال سكالوني في المؤتمر الصحفي: "حللنا مباراتنا أمام السعودية بشكل دقيق، نحن نفكر الآن في مواجهة المكسيك التي ستكون مختلفة عن المباراة الأولى لكن ليس في أسلوبنا لننا لن نقوم بتغييره بسبب ما حدث".

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وأضاف "المكسيك فريق قوي وهذا ما قلته بعد القرعة، إنهم فريق هجومي ولديهم أسلوب مختلف في اللعب".

وعن جاهزية ميسي، أوضح "لقد تدرب بشكل جيد، ويشعر بتحسن على جميع الأصعدة خاصة من الناحية العاطفية".

وأسهب "ذكرى ميلاد مارادونا؟ يوم حزين بالنسبة للعالم كله، نأمل غدا أن نجلب له الفرح إذا نظر إلينا من السماء، لا يزال غير معقول أنه لم يعد موجودا هنا".

وأتم "لحسن الحظ أن الأمر يعتد علينا، سنتحلى بالثقة لأن انتكاسة واحدة لم تشوه المسار الذي سلكناه".

وأنهى منتخب السعودية سلسلة 36 مباراة على التوالي دون هزيمة للأرجنتين كثاني أطول السلاسل في تاريخ كرة القدم خلف إيطاليا صاحبة الـ37 مباراة.

ويواجه منتخب الأرجنتين نظيره المكسيكي في الجولة الثانية من دور مجموعات كأس العالم 2022.

ويتواجد منتخب الأرجنتين في المجموعة الثالثة مع السعودية والمكسيك وبولندا.

ليونيل سكالوني كأس العالم الأرجنتين
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