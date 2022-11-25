تشكيل السنغال - دييدهيو يعوض كوياتي.. وتغيير في الدفاع أمام قطر

أعلن أليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال تشكيل فريقه لمواجهة قطر في الجولة الثانية من دور المجموعات لـ كأس العالم.

وخسر منتخب السنغال مباراته الأولى في المجموعة أمام هولندا بهدفين دون مقابل.

وهي نفس النتيجة التي خسر بها منتخب قطر أمام الإكوادور أيضا.

ويغيب شيخو كوياتي بسبب الإصابة بينما فضل سيسيه إسماعيل جاكوبز على بابي أبو سيسي.

تعرف على 26 لاعبًا في قائمة السنغال بالإضافة إلى المدرب أليو سيسيه عبر كرنفال في الجول

وتقام المباراة على استاد الثمامة.

وجاء تشكيل السنغال كالتالي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

الدفاع: يوسف سابالي- كاليدو كوليبالي - إسماعيل جاكوبز - عبده ديالو

في الوسط: إدريسا جانا جاي - نامباليس ميندي - فامارا دييدهيو

في الهجوم: كريبين دياتا - بولاي ديا - إسماعيلا سار

ويشارك منتخب السنغال للمرة الثانية على التوالي لأول مرة في تاريخه.

ويلعب منتخب السنغال في كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه.

المواجهة هي الأولى بين المنتخبين تاريخيا.

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بينما كانت أفضل إنجازات أسود التيرانجا هي الخروج من ربع نهائي نسخة 2002.

ويلعب منتخب هولندا أمام الإكوادور في المباراة الثانية للمجموعة في السادسة مساء على استاد خليفة.