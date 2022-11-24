رونالدو: فصل مانشستر انتهى.. لا شيء يهم سوى كأس العالم

تحدث كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال عن فوز فريقه على غانا بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات في كأس العالم قطر 2022.

وشهدت المباراة مشاركة رونالدو في كأس العالم للمرة الخامسة في مسيرته، لينضم إلى قائمة تضم 4 لاعبين فقط قبله.

وقال رونالدو في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "لقد كانت لحظة جميلة، فهذا كأس العالم الخامس لي وقد فزنا".

وأضاف "بدأنا بشكل جيد وأنا فخور بأن أصبح أول لاعب يسجل في 5 نسخ من كأس العالم. أنا سعيد للفريق ككل".

وأوضح "الشيء الأكثر أهمية هو فوز الفريق. لقد كان أسبوعا وانتهى، وأغلق معه هذا الفصل".

واختتم "الآن نريد البدء بشكل جيد، وتركيزي الوحيد هو كأس العالم، ما دون ذلك لا يهم".

كأس العالم - البرتغال.. من أجل كرامة رونالدو المهدرة

وأعلن مانشستر يونايتد عن فسخ عقد رونالدو بالاتفاق بين الطرفين، وذلك عقب مقابلته الإعلامية النارية مع بيرس مورجان، التي شهدت هجومه على النادي وإدارته ومدربه إريك تين هاج.

ويلعب منتخبا البرتغال وغانا في المجموعة الثامنة، رفقة أوروجواي وكوريا الجنوبية.

وشهدت مباراة الطرفين الآخرين تعادلهما سلبيا.

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