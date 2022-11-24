مؤتمر ساوثجيت: يجب أن نركز على كرة القدم.. وهذا هو تعليقي على خسارة ألمانيا

شدد جاريث ساوثجيت المدير الفني لـ إنجلترا أن تركيز المنتخب منصب على كرة القدم فيما يتولى الاتحاد الإنجليزي مهمة الدفاع عن حقوق الإنسان.

بداية قوية ونتيجة كبيرة استهل بها منتخب إنجلترا مشواره في دور مجموعات كأس العالم أمام إيران بنتيجة 6-2.

وقال ساوثجيت في المؤتمر الصحفي: "دعم المثلية؟ تحدثنا عن تلك الأمور لمدة عام، هناك خطر إذا حاول الجميع تصعيدها. هل يتعين علينا إنشاء مقطع فيديو أفضل من أستراليا أو القيام بلفتة أفضل من ألمانيا؟ لا نريد التسرع، لأن هذا قد لا يؤثر بالإيجاب علينا. الآن يجب أن نركز على كرة القدم والمباريات".

وكان الاتحاد الأسترالي نشر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي أكد عبره وجوب احترام قواعد البلد المستضيفة التي تتفق بالفعل مع قواعد أستراليا.

أما بالنسبة لـ لفته ألمانيا، فـ الاتحاد الألماني نشر بيانا أوضح فيه غرض الحركة الجماعية "تكميم الأفواه" التي قام بها لاعبو المنتخب قبل مباراة اليابان وهي الاحتجاج على قواعد دولة قطر.

وأضاف "الاتحاد الإنجليزي يأخد الأمر على محمل الجد ونحن لا نتجنب الرد على جميع الأسئلة، نريد زيادة الوعي ودعم المثليين، قد يشعر البعض بخيبة أمل من عدم ارتداء شارة القيادة وسوف يتم انتقادنا لذلك. لكن علينا قبول النقد والمضي قدمًا".

وتطرق للحديث عن مباراة أمريكا: "أعتقد أن مباراة الغد ستكون مختلفة عن المباراة الأولى. منتخب أمريكا يضغط على الكرة بشكل جيد حقًا".

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وتابع "نعلم أن كرة القدم الإنجليزية تعيش في حالة جيدة على مستوى الناشئين وفريق النساء أيضا، لكن رغم ذلك علينا احترام الخصوم والتحضير بشكل جيد".

وعن الوصول بعيدا في المسابقة، أوضح "نشعر أننا قادرون على المنافسة لسنوات عديدة وهدفنا الحالي هو الوصول إلى المراحل الأخيرة في كأس العالم".

وأتم "خسارة ألمانيا؟ إنها بطولة تنافسية للغاية. نحن مهتمون فقط بمجموعتنا ومباراة الغد. أعلم أن الجميع تفاجأ، لكنني شاهدت ودية اليابان وأمريكا، لذلك لم أتفاجأ".

ويتأهل منتخب إنجلترا إلى ثمن نهائي كأس العالم في حال التغلب على أمريكا بالجولة الثانية.

ويقع منتخب إنجلترا في المجموعة الثانية رفقة منتخبات أمريكا وويلز وإيران.

وتعادلت أمريكا مع ويلز بهدف لكل منهما في الجولة الافتتاحية.

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