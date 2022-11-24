ساوثجيت: كين جاهز لمواجهة إنجلترا.. ومباراة أمريكا مختلفة عن إيران

الخميس، 24 نوفمبر 2022 - 11:31

كتب : FilGoal

هاري كين في مباراة إيران

طمأن جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا مشجعي فريقه بأن هاري كين جاهز لمواجهة أمريكا.

هاري كين

النادي : توتنام هوتسبر

إنجلترا

ويلعب منتخب إنجلترا أمام أمريكا في التاسعة من مساء غدا الجمعة ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم.

وتعرض هاري كين لإصابة في الكاحل خلال فوز إنجلترا على إيران بستة أهداف مقابل هدفين.

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وقال جاريث ساوثجيت عبر شبكة بي بي سي: "هاري كين بخير وجاهز لمواجهة أمريكا بصورة طبيعية".

وتابع "أجرى كين فحصا طبيا للتأكد من أن كل شيء على ما يرام، وتدرب بشكل منفصل عن المجموعة والأمور جيدة قبل مواجهة الغد".

وسجل هاري كين 51 هدفا في 76 مباراة دولية مع الأسود الثلاثة وبفارق هدفين فقط عن الرقم القياسي لواين روني.

وبسؤاله عن حالة هاري ماجواير أجاب "اللاعب كان يشعر بالمرض وأثر ذلك على رؤيته".

وأوضح "كنا نشعر بالقلق بشأن الارتجاج ولكن بعد عودتنا تأكدنا من عدم وجود شيء، لذك هو في منطقة جيدة".

وبات كايل والكر مدافع منتخب إنجلترا قريبا من اللعب لأول مرة منذ إصابته في الفخذ بأكتوبر الماضي.

ويتأهل منتخب إنجلترا إلى ثمن نهائي كأس العالم في حال التغلب على أمريكا بالجولة الثانية.

وكشف ساوثجيت "هدفنا الأول هو التأهل من المجموعات، ونتمنى أن نفعل ذلك يوم الجمعة".

وشدد مدرب إنجلترا "مباراة أمريكا ستكون مختلفة عن مواجهة إيران".

وأوضح "نعلم أمريكا جيدا ولديهم عدد غير قليل من اللاعبين الذين نعرفهم من الدوري الإنجليزي وظهروا بشكل رائع في الشوط الأول أمام ويلز".

واختتم ساوثجيت تصريحاته "كان يوم الإثنين بداية رائعة وهي استعداد جيد قبل مواجهة الجمعة".

ويقع منتخب إنجلترا في المجموعة الثانية رفقة منتخبات أمريكا وويلز وإيران.

وتعادلت أمريكا مع ويلز بهدف لكل منهما في الجولة الافتتاحية.

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