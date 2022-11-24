مؤتمر مدرب أمريكا: ساوثجيت لم يعد يرد عبر واتساب

تحدث جريج بيرهالتر مدرب منتخب الولايات المتحدة الأمريكية عن مواجهة إنجلترا المرتقبة في الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022 في قطر.

وقال بيرهالتر في المؤتمر الصحفي: "في يومنا، أعتقد أننا يمكننا الفوز على أي فريق في العالم".

وأضاف "اللعب في كأس العالم شرف كبير، ولكننا لا نريد فقط المشاركة بل تقديم الأداء".

وأوضح "نعتقد أن الخطوة الأولى هي التأهل من المجموعة، والثانية في الأدوار الإقصائية هي لعب أفضل مباراة ممكنة لنا، ثم نرى إلى أين يمكننا الذهاب".

وأشاد بيرهالتر بمنافسه جاريث ساوثجيت مدرب إنجلترا، قائلا: "أعتقد أنه حين تولى القيادة لأول مرة كان في وضع يشبه وضعي حين توليت هنا".

وأضاف "لقد كانت مهمته إعادة صياغة هوية الفريق والعمل مع مجموعة أصغر من اللاعبين، وهنا نتشابه".

وأوضح "بمتابعة بعض الأشياء في الأشهر الماضية، الضغط في الإعلام الإنجليزي وفي إنجلترا عموما كبير للغاية وأعتقد أن هذا هو الاختلاف بيننا".

وواصل بيرهالتر "إعلام الولايات المتحدة يمنحني وقتا صعبا من حين لآخر، ولكني لا أعتقد أنه من نفس الطراز الذي يواجهه جاريث، ولكن كلنا نعلم أنها وظيفة تتحكم بها النتائج وأننا من يُسأل عن النتائج في الملعب".

وتابع "أعتقد أنه قام بعمل رائع، وسجله في البطولات الرئيسية مذهل. لقد حظى منتخب إنجلترا ببداية جيدة وستكون مباراة صعبة علينا".

وكشف بيرهالتر عن صداقته مع ساوثجيت، ومحادثاتهما المستمرة عبر "واتساب" والتي انقطعت مؤخرا منذ إعلان القرعة والصدام بين الفريقين.

وقال بيرهالتر عن ذلك: "كنت أرسل له عبر واتساب ولكني لم أرَ العلامة الزرقاء (التي تؤكد أن الطرف الآخر رأى الرسالة)، لذلك لا أعلم ماذا يحدث. أخذنا فترة توقف بعض الشيء، وسنواصل علاقتنا بعد مباراة الغد".

وتعادل منتخب أمريكا في المباراة الأولى مع ويلز بهدف لكل فريق.

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وسجل تيموتي وياه هدف أمريكا الوحيد، فيما تعادل جاريث بيل من ركلة جزاء.

على الناحية الأخرى انفجر منتخب إنجلترا في وجه إيران بستة أهداف مقابل هدفين.

ويلعب منتخبا إنجلترا وأمريكا غدا -الجمعة- على استاد البيت في التاسعة مساء.

على الناحية الأخرى يلتقي ويلز وإيران في الساعة 12 ظهرا من اليوم ذاته، على استاد أحمد بن علي.

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