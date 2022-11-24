لاعب أمريكا عن مواجهة إنجلترا: لا يخيفني سوى العناكب

الخميس، 24 نوفمبر 2022 - 21:02

كتب : FilGoal

تايلر أدامز - أمريكا

تحدث تايلر آدامز لاعب منتخب الولايات المتحدة الأمريكية وليدز يونايتد الإنجليزي عن مواجهة إنجلترا المرتقبة في الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022 في قطر.

تايلر أدامز

النادي : ليدز يونايتد

أمريكا
قطر 2022

وقال آدامز في المؤتمر الصحفي: "ما كنت لأقول أن هناك أشياء كثيرة تخيفني، باستثناء العناكب".

وأضاف "فرصة اللعب ضد بعض هؤلاء اللاعبين (من منتخب إنجلترا في الدوري الإنجليزي) ستساعدنا كثيرا".

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ولعب منتخب أمريكا مباراته الأولى أمام ويلز وانتهت بالتعادل 1-1، وشارك فيها 7 لاعبين من الدوري الإنجليزي.

وتابع "حين تحصل على نتيجة جيدة من مباراة كهذه، سيبدأ الناس في احترام الأمريكان أكثر".

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وسجل تيموتي وياه هدف أمريكا الوحيد، فيما تعادل جاريث بيل من ركلة جزاء.

على الناحية الأخرى انفجر منتخب إنجلترا في وجه إيران بستة أهداف مقابل هدفين.

ويلعب منتخبا إنجلترا وأمريكا غدا -الجمعة- على استاد البيت في التاسعة مساء.

على الناحية الأخرى يلتقي ويلز وإيران في الساعة 12 ظهرا من اليوم ذاته، على استاد أحمد بن علي.

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