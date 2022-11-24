سونج: يوجد لدينا مشكلة عندما نستحوذ على الكرة.. علينا استغلال الفرص

الخميس، 24 نوفمبر 2022 - 20:12

كتب : FilGoal

ريجوبير سونج - الكاميرون

اعترف روجيبير سونج المدير الفني لمنتخب الكاميرون بوجود مشكلة لدى فريقه في استغلال الفرص وتحويلها إلى أهداف.

وخسر منتخب الكاميرون اليوم الخميس بهدف دون رد أمام منافسه سويسرا في أولى جولات كأس العالم 2022 في ملعب الجنوب ضمن منافسات المجموعة السابعة.

وتحدث سونج في المؤتمر الصحفي الذي تلى المباراة قائلا: "يوجد مشكلة في حد ذاتها عندما نسيطر على اللعب".

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وواصل "يجب أن نسجل أهدافا ليس كافيا أن نستحوذ فقط على الكرة".

وأضاف سونج "كان لدينا فرصا أكثر من سويسرا ولكن لم نتمكن من تحقيق الهدف وهذا الفارق بيننا وأظهرنا أننا نرغب في الفوز لكننا لم نستطع هز الشباك".

وأكمل "والمرة المقبلة سنفعل أقصى ما لدينا لنفوز وهذه المباراة لم تكن سهلة فالمنتخب السويسري يلعب جيدا".

وأتم مدرب الكاميرون تصريحاته قائلا: "يجب أن نستغل الفرص ونحولها لأهداف في المرمى".

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