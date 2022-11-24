الرياضية: الشهراني يحتاج لجراحة ثانية

الخميس، 24 نوفمبر 2022 - 19:51

كتب : FilGoal

ياسر الشهراني - السعودية - الأرجنتين

يحتاج ياسر الشهراني لاعب منتخب السعودية لعملية جراحية ثانية بعد يوم واحد فقط من إجراء الأولى.

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية فإن الشهراني سيجري عملية ثانية بعد تبيّن وجود كسر في محجر العين السفلي.

وكان الشهراني تعرض لإصابة قوية خلال مواجهة الأرجنتين بعد الاصطدام بزميله محمد العويس في إحدى الكرات المشتركة خلال الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني.

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وغادر الشهراني مدينة الدوحة القطرية صوب عاصمة السعودية الرياض عقب مغادرة معسكر المنتخب والخروج من قائمة كأس العالم 2022.

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وأعلن المنتخب السعودي إجراء الشهراني عملية جراحية في غدة البنكرياس تكللت بالنجاح.

وحقق المنتخب السعودي انتصارا تاريخيا بهدفين مقابل هدف واحد على حساب الأرجنتين في الجولة الأولى من دور المجموعات لـ كأس العالم المقام في قطر.

ويتواجد منتخب السعودية في المجموعة الثالثة مع الأرجنتين والمكسيك وبولندا.

ويواجه المنتخب السعودي منافسه بولندا في الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس العالم 2022.

كأس العالم الشهراني السعودية بولندا
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