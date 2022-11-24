كأس العالم.. 3 خيارات أمام رينارد لتعويض ياسر الشهراني

بات الجهاز الفني للمنتخب السعودي هيرفي رينار في مأزق حقيقي عقب الإصابة القوية التي تعرض لها الظهير الأيسر ياسر الشهراني.

واصطدم ياسر الشهراني بزميله محمد العويس في إحدى الكرات المشتركة خلال الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني من مباراة الأرجنتين والسعودية.

وحقق المنتخب السعودي انتصارا تاريخيا بهدفين مقابل هدف واحد على حساب الأرجنتين في الجولة الأولى من دور المجموعات لـ كأس العالم المقام في قطر.

عودة إلى الرياض

الشهراني غادر مدينة الدوحة صوب الرياض عقب مغادرة معسكر المنتخب والخروج من قائمة كأس العالم 2022.

وأعلن المنتخب السعودي أن الشهراني سيجري عملية جراحية خلال الساعات القادمة في مستشفى الحرس الوطني في العاصمة السعودية.

الشهراني شارك مع المنتتخب السعودي في 63 مباراة دولية وسجل هدفين وصنع 3 آخرين.

3 خيارات بديلة

رينارد يملك 3 خيارات لتعويض غياب ياسر الشهراني خلال المباريات المقبلة للمنتخب السعودي.

ويأتي لاعب الهلال ناصر الدوسري على رأس الخيارات المتاحة امام رينار لتعويض الشهراني.

لاعب الوسط صاحب الـ23 عاما يجيد اللعب في مركز الظهير الأيسر وشارك مع الهلال خلال 16 مباراة في هذا المركز وسجل هدفا.

هدف الدوسري جاء في نهائي النسخة الماضية من دوري أبطال ىسيا خلال مباراة بوهانج الكوري الجنوبي التي حسمها الهلال 2-0.

وسجل الدوسري الهدف في شباك بوهانج بعد مرور 16 ثانية فقط وهو الأسرع في تاريخ المسابقة.

ويمثل سلطان الغنام الظهير الأيمن لنادي النصر خيارا ثانيا لدى رينار للعب كظهير أيسر.

الغنام لعب مباراة واحدة في مركز الظهير الأيسر وصنع هدفا ودفع به رينارد في الدقيقة 78 من مباراة الأرجنتين.

ويعد محمد البريك ظهير الهلال الخيار الثالث لرينار في مركز الظهير الأيسر.

البريك لعب مباراتين في مركز الظهير الأيسر ودفع به رينار خلال مباراة الأرجنتين وتحديدا في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع.

أرقام تاريخية

وحصد منتخب السعودية الثلاث نقاط الأولى في انتظار باقي مباريات المجموعة لتحديد الشكل النهائي للمجموعة.

ولأول مرة منذ 40 عاما تمكن منتخب عربي من تحقيق الفوز على منتخب من قارة أمريكا الجنوبية في كأس العالم.

وحقق منتخب السعودية الفوز مرتين متتاليتين في كأس العالم لأول مرة في تاريخه بعد الفوز على مصر في آخر جولات نسخة 2018 والفوز على الأرجنتين في النسخة الحالية.

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وخسر منتخب الأرجنتين في مباراة يسجل فيها ليونيل ميسي للمرة الأولى منذ 2009 أمام إسبانيا.

وأنهى منتخب السعودية سلسلة 36 مباراة على التوالي دون هزيمة للأرجنتين كثاني أطول السلاسل في تاريخ كرة القدم خلف إيطاليا صاحبة الـ37 مباراة.

الأرجنتين خسرت مباراة في كأس العالم بعد التقدم في الشوط الأول للمرة الأولى منذ 1930.