كاف يعلن الموعد الجديد لقرعة مجموعات أبطال إفريقيا والكونفدرالية

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) الموعد الجديد لقرعة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.

وكان الاتحاد الإفريقي قد قرر تأجيل القرعة والتي كان مقررا لها 16 نوفمبر الماضي.

وتقرر إقامة القرعة يوم 12 ديسمبر المقبل.

ويشارك في دوري أبطال إفريقيا من مصر كل من الأهلي والزمالك.

بينما يمثل مصر في الكونفدرالية كل من بيراميدز وفيوتشر.

وجاء تصنيف الفرق المشاركة في دوري أبطال إفريقيا كالآتي:

التصنيف الأول

الأهلي

الترجي التونسي

الرجاء المغربي

الوداد المغربي

التصنيف الثاني

صنداونز الجنوب إفريقي

الزمالك

بترو أتلتيكو الأنجولي

هورويا كوناكري الغيني

التصنيف الثالث

سيمبا التنزاني

شباب بلوزداد الجزائري

شبيبة القبائل الجزائري

الهلال السوداني

التصنيف الرابع

القطن الكاميرون

المريخ السوداني

فايبرز الأوغندي

فيتا كلوب الكونغولي