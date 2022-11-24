الأول تاريخيا.. رونالدو يسجل في خمس نسخ متتالية من كأس العالم

سجل كريستيانو رونالدو هدفا مع منتخب بلاده البرتغال أمام غانا في الجولة الأولى من دور المجموعات لـ كأس العالم 2022 في قطر.

ويلعب منتخب البرتغال أمام غانا على استاد 974.

وأحرز رونالدو أول أهداف البرتغال في كأس العالم من ضربة جزاء أمام غانا في الدقيقة 65.

وأصبح كريستيانو رونالدو أول لاعب يسجل في خمس نسخ من كأس العالم طوال تاريخه.

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الهدف هو الثامن لكريستيانو رونالدو في منافسات كأس العالم خلال 18 مباراة.

ويحتاج رونالدو هدفا واحدا ليعادل رقم إيزيبيو الهداف التاريخي للبرتغال في كأس العالم.

وأصبح رونالدو ثاني أكبر لاعب يسجل في تاريخ كأس العالم برصيد 37 عاما 292 يوما.

رونالدو هو خامس لاعب يشارك في خمس نسخ من كأس العالم بجانب رافائييل ماركيز وأنتونيو كاربخال وليونيل ميسي ولوثار ماتيوس

ويتواجد منتخب البرتغال في المجموعة الثامنة إلى جانب منتخبات أوروجواي وكوريا الجنوبية وغانا.

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ويلعب منتخب البرتغال مباراته الثانية أمام أوروجواي قبل أن يختتم مباريات المجموعة بلقاء كوريا الجنوبية.