كأس العالم – هل تعرف تاريخ البرازيل في المونديال جيدا؟ اختبر نفسك

الخميس، 24 نوفمبر 2022 - 18:21

كتب : FilGoal

البرازيل - كوريا الجنوبية

أبطال العالم أكثر من توج بلقب المونديال هذا هو منتخب البرازيل.

فهل تعرف تاريخ منتخب البرازيل في كأس العالم جيدا؟

حسنا اختبر نفسك.

البرازيل كأس العالم
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