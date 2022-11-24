مدرب أوروجواي: احترمنا اتفاقنا مع برشلونة بشأن أراوخو

شدد دييجو ألونسو المدير الفني لمنتخب أوروجواي على قوة العلاقة بنادي برشلونة.

أوروجواي اكتفت بالتعادل 0-0 أمام كوريا الجنوبية في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثامنة بكأس العالم 2022.

وصرّح ألونسو بعد المباراة: "كانت مباراة بين منتخبين تنافسيين. لم نستطع افتكاك الكرة منهم خلال أول 20 دقيقة، لكننا تفوقنا في الشوط الثاني. الفريق تنافس جيدًا في العموم".

وأضاف: "أردنا الفوز بالمباراة بالطبع، وهذا انعكس على التشكيل الأساسي الذي دفعنا به".

وتابع: "كوريا صعّبت علينا المهمة في افتكاك الكرة، لكننا كنا أفضل بكثير في الشوط الثاني وافتقدنا للحسم أمام المرمى".

وأتم بشأن أزمة رونالد أراوخو: "علاقتنا مميزة بـ برشلونة. نمتلك أيضًا اتفاقًا معهم وقد احترمناه. أراوخو لا يزال يتعافى".

وانضم أراوخو مدافع برشلونة إلى قائمة أوروجواي في كأس العالم رغم عدم تعافيه بالكامل من إصابته التي خضع على إثرها لعملية جراحية قبل عدة أسابيع.

وأشارت تقارير صحفية إلى انزعاج برشلونة من إمكانية تعويل أوروجواي على أراوخو، لكنه لم يشارك في المباراة الأولى أمام كوريا الجنوبية.

































































































