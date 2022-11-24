يشارك أربعة نجوم.. رونالدو يكتب التاريخ مجددا في كأس العالم

الخميس، 24 نوفمبر 2022 - 17:58

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو منتخب البرتغال

دخل كريستيانو رونالدو مجددا التاريخ وهذه المرة من بوابة كأس العالم والذي تقام نسخته الـ22 في قطر.

وتقام منافسات كأس العالم خلال الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر.

وبدأ رونالدو أساسيا أمام غانا في الجولة الأولى من دور المجموعات.

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رونالدو هو خامس لاعب يشارك في خمس نسخ من كأس العالم بجانب رافائييل ماركيز وأنتونيو كاربخال وليونيل ميسي ولوثار ماتيوس.

ويحتاج رونالدو هدفين ليعادل رقم إيزيبيو الهداف التاريخي للبرتغال في كأس العالم.

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وحال تسجيل رونالدو سيكون أول لاعب في التاريخ يسجل في خمس نسخ مختلفة لكأس العالم.

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ويتواجد منتخب البرتغال في المجموعة الثامنة إلى جانب منتخبات أوروجواي وكوريا الجنوبية وغانا.

ويلعب منتخب البرتغال مباراته الثانية أمام أوروجواي قبل أن يختتم مباريات المجموعة بلقاء كوريا الجنوبية.

كريستيانو رونالدو كأس العالم قطر 2022 البرتغال
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