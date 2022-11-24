تقرير: كولو توريه يتولى تدريب ويجان

من المتوقع أن يعلن نادي ويجان أتليتك تعيين كولو توريه كمدير فني للفريق في الأيام القليلة المقبلة، حسب هيئة الإذاعة البريطانية B.B.C.

وذكر تقرير بي بي سي أن مدافع كوت ديفوار السابق سيجتمع بفريقه الجديد يوم الجمعة أو السبت.

كولو توريه البالغ من العمر 41 عاما لديه رخصة تدريب من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وكان يعمل كمدرب مساعد لبرندان رودجرز في سلتيك جلاسكو وليستر سيتي.

وكانت إدارة ويجان تبحث عن مدير فني منذ أن أقيل ليم ريتشاردسون في 10 نوفمبر الجاري.

وأقيل ريتشاردسون بعد تحقيق نقطة واحدة فقط في الـ7 مباريات الأخيرة لويجان بدوري القسم الثاني.

ويحتل ويجان حاليا في المركز 22 في جدول البطولة من أصل 24 فريقا.

ويبتعد الفريق عن بيرنلي المتصدر بفارق 18 نطقة بعد مرور 21 جولة من المسابقة.

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