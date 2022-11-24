مورينيو: فوز اليابان على ألمانيا ليس مفاجأة كبيرة

الخميس، 24 نوفمبر 2022 - 15:49

كتب : FilGoal

هدف اليابان أمام ألمانيا

يرى جوزيه مورينيو مدرب روما أن فوز منتخب اليابان على نظيره الألماني في كأس العالم 2022 لم يكن مفاجأة.

المنتخب الألماني سقط أمام نظيره الياباني بنتيجة 1-2 في ثاني مفاجآت المونديال بعد سقوط الأرجنتين أمام السعودية.

وقال مورينيو في مؤتمر صحفي: "لم أشاهد المباراة، كنت مرهقا وغفوت أمام التليفزيون، تهانينا لليابان، لكنها ليست مفاجأة كبيرة بالنسبة لي".

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وأضاف "منتخب اليابان فريق جيد ينمو،بينما أصبحت المنتخبات الأوروبية تركز على اللعب الفردي".

وتابع "لقد دربت لاعبين آسيويين وأنا محظوظ لأنني دربت بعضهم، عقليتهم احترافية، ولهذا أعتقد أن فوز اليابان على ألمانيا لم يكن مفاجأة كبيرة".

ثمانية أرقام من خسارة ألمانيا أمام اليابان

وحوّل منتخب اليابان تأخره إلى فوز لتنتهي المباراة بهدفين مقابل هدف في افتتاح مباريات الجولة الخامسة.

وسجل إلكاي جوندوجان هدف ألمانيا فيما أحرز ريتسو دوان وتاكوما أسانو هدفي اليابان.

أسانو لحق في الوقت القاتل بقائمة منتخب اليابان المشاركة في كأس العالم ليدخل بديلا أمام ألمانيا ويسجل الهدف الذي قتل الماكينات.

وقاد تاكوما أسانو منتخب بلاده اليابان للفوز على ألمانيا بهدفين لهدف في الجولة الأولى من مجموعات كأس العالم 2022 في قطر.

أسانو سابق الزمن من أجل الانضمام لقائمة اليابان في كأس العالم بسبب تعرضه للإصابة قبل المونديال.

لاعب بوخوم الألماني سجل هدف الفوز القاتل في منتخب الدولة المحترف بها.

FiGoal.com قدم لكل متابعيه كرنفال كأس العالم والذي يأخذكم في رحلة مع كل لاعبي منتخبات المونديال لمعرفة المزيد من المعلومات عنهم.

ومن بينهم ثيو تاكوما أسانو نجم منتخب اليابان.

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