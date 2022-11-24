مؤتمر كوليبالي: لا يمكننا لوم ميندي أو الحكام.. وماني يتواصل معنا دائما

شدد كاليدو كوليبالي قائد منتخب السنغال على ضرورة تجاوز مع حدث أمام هولندا، مشيرا إلى أن ماني يتواصل دائما مع الفريق لتحفيزه.

ويلعب منتخب السنغال مع قطر في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم 2022 في قطر.

وخسر منتخب السنغال مباراته الأولى أمام هولندا بهدفين دون رد، وهي نفس النتيجة التي خسر بها منتخب قطر أمام الإكوادور.

وقال كوليبالي في المؤتمر الصحفي: "كل شيء على ما يرام بالنسبة لنا، ركزنا على الاستراحة وإعداة التأهيل وأن نسترد عافيتنا لنظهر بأفضل شكل على أرض الملعب".

أضاف "من الصعب أن نستمر بعد الخسارة وكأن شيء لم يكن، في 2018 فزنا بالمباراة الأولى ولكننا لم نستطع أن نصعد للدور الثاني. الآن سنحاول أن نغير الوضع ونحصل على ست نقاط في المباراتين المتبقيتين وهذا ليس بالأمر السهل بالطبع أمام فريق سيلعب على أرضه".

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وتابع "يجب ألا نرتكب الأخطاء فكأس العالم بطولة تقام كل أربع سنوات فإذا أهدرنا الفرصة سننتظر أربعة أعوام أخرى، نريد إسعاد الشعب السنغالي وسندخل المباراة بروح قتالية".

واستكمل "أتحدث كثيرا مع ميندي، نلعب في نفس الفريق والآن مع المنتخب وهو لاعب مهم جدا لنا، يمر بفترات صعبة ولكنه قادر على الاستفاقة ومهمتنا أن نساعده".

واستطرد "عندما نخسر لا نلقي باللوم على لاعب واحد، هو مجهود جماعي ونتحمله جميع. نود أن نفوز غدا وإدوارد مستعد لذلك، نحن فريق واحد وسنستطيع تخطي هذه العقبة".

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وأردف "ماني دائما ما يتواصل معنا لرفع معنوياتنا حتى وإن كان غير متواجد هنا، يعرف أهميته بالنسبة للفريق. نعلم أنه سيستمر في دعمنا فهو لاعب مهم وله دور كبير معنا. لدينا أهداف وضعناها صوب أعيننا وعلى رأسها تجاوز الدور الأول".

وأتم "الحكام قد ينحازوا مع صاحب الأرض؟ لا يجب أن نجد كبش فداء لنلومه على الصغائر، هذا لا يصح ولا يجب ان نركز عليه. تركيزنا الأكبر على كرة القدم وما يحدث على أرضية الملعب لحسم الأمور لصالحنا. نحترم الحكام ولا ننظر إليهم على أنهم عامل قد يضرنا، متاكد من أنهم سيكونون على مستوى المباراة. لا أفكر فيهم بل أفكر فيما سيحدث في المباراة".