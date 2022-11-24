أسطورة ألمانيا: سنودع كأس العالم في هذه الحالة

الخميس، 24 نوفمبر 2022 - 14:15

كتب : FilGoal

جمال موسيالا - ألمانيا أمام اليابان

يرى لوثار ماتيوس أسطورة ألمانيا أن منتخب بلاده قد يودع كأس العالم 2022 إذا ظهر أمام إسبانيا بالضعف الذي ظهر عليه أمام اليابان.

المنتخب الألماني سقط أمام نظيره الياباني بنتيجة 1-2، بينما اكتسح منتخب إسبانيا منافسه الكوستاريكي بسباعية نظيفة، في الجولة الافتتاحية لمباريات المجموعة الخامسة.

وقال لوثار ماتيوس في تصريحات لجريدة بيلد: "إذا لعبنا ضد إسبانيا كما فعلنا في الشوط الثاني أمام اليابان سنودع المونديال".

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وأضاف "الفريق الآن تحت ضغط شديد. يجب أن يفوزوا على إسبانيا. نقطة واحدة لن تكون كافية".

الصدام الألماني الإسباني سيكون يوم الأحد المقبل ضمن الجولة الثانية من مرحلة المجموعات.

وتابع "في الشوط الأول أمام اليابان لعب المانشافت جيدا وسيطر وتفوق، لكن للأسف لم يتم تحويل الفرص لأهداف".

وأكمل "لعب منتخب اليابان بشكل مختلف بعد الاستراحة، بشكل أكثر عدوانية وظهر متفوقا على الصعيد البدني".

وواصل "لم نتمكن من إيجاد أي حلول، فقد الفريق إيقاعه بعد استبدال توماس مولر وإلكاي جوندوجان وهما من ذوي الخبرة".

وشدد "قبل المباراة كان هناك الكثير من الدراما والعديد من الموضوعات التي كانت أكثر أهمية من كرة القدم، أشياء من هذا القبيل تشتت الانتباه وتفقد اللاعبين التركيز".

ماتيوس يتصدر قائمة اللاعبين الأكثر مشاركة في تاريخ بطولات كأس العالم بـ25 مباراة، لعبها من 1982 حتى 1998.

ثمانية أرقام من خسارة ألمانيا أمام اليابان

وحوّل منتخب اليابان تأخره إلى فوز لتنتهي المباراة بهدفين مقابل هدف في افتتاح مباريات الجولة الخامسة.

وسجل إلكاي جوندوجان هدف ألمانيا فيما أحرز ريتسو دوان وتاكوما أسانو هدفي اليابان.

وحصد منتخب اليابان أول ثلاث نقاط في المجموعة الخامسة، لكنه يحتل الوصافة بعد فوز إسبانيا الكاسح على كوستاريكا.

ولأول مرة تخسر ألمانيا مباراتين متتاليتين في كأس العالم منذ نسخة 1982.

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