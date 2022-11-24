بونو: سنظهر بشكل أفضل أمام بلجيكا

الخميس، 24 نوفمبر 2022 - 13:49

كتب : FilGoal

ياسين بونو يتصدى من أمام فلاسيتش - المغرب ضد كرواتيا

يثق ياسين بونو حارس منتخب المغرب بأن فريقه سيظهر بشكل أفضل في مباراة بلجيكا، بعد تعادله مع كرواتيا في افتتاح مبارياته بكأس العالم 2022.

ويستعد المنتخب المغربي لمواجهة أخرى قوية في دور المجموعات من كأس العالم بلقاء بلجيكا في الجولة الثانية، تعادل أسود الأطلس في الجولة الأولى أمام كرواتيا دون أهداف.

وقال بونو في تصريحات للصحفيين: "مباراة كرواتيا لم تكن سهلة أمام خصم قوي، المواجهة لعبت بذكاء من الفريقين".

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وأضاف "لعبنا مباراة كبيرة تكتيكيا، وسنحاول أن نظهر بشكل أفضل أمام بلجيكا".

وأكمل حارس إشبيلية "أثق في قدرة اللاعبين على تقديم مباراة كبيرة أمام بلجيكا".

وأتم "أشكر كل الجماهير المساندة لنا، سنبذل أقصى جهودنا لإسعادهم".

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موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة بين المغرب وبلجيكا يوم الأحد المقبل.

ويبدأ اللقاء في تمام الساعة 3:00 عصرا بتوقيت القاهرة.

وتلعب المباراة على استاد الثمامة.

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وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1 أو2.

ومن المتوقع أن تذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس المفتوحة.

ويتواجد المنتخب المغربي في المجموعة السادسة لكأس العالم بجانب منتخبات بلجيكا وكندا وكرواتيا.

وتقام منافسات كأس العالم في قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر.

ويختتم منتخب المغرب مبارياته في المجموعة بمواجهة كندا على استاد الثمامة.

المغرب بلجيكا كأس العالم 2022
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