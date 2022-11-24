مولر: مباراة إسبانيا بمثابة نهائي بالنسبة لنا

الخميس، 24 نوفمبر 2022 - 12:59

كتب : FilGoal

توماس مولر - ألمانيا أمام اليابان

وصف توماس مولر نجم ألمانيا مواجهة منتخب بلاده أمام إسبانيا في كأس العالم 2022 بالمباراة النهائية بالنسبة للمانشافت.

المنتخب الألماني سقط أمام نظيره الياباني بنتيجة 1-2، بينما اكتسح منتخب إسبانيا منافسه الكوستاريكي بسباعية نظيفة، في الجولة الافتتاحية لمباريات المجموعة الخامسة.

وقال مولر عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "كان من الصعب تقبل الخسارة أمام اليابان".

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وأضاف "لم نلعب بشكل جيد على الصعيد الدفاعي أو الهجومي، نعم بدأنا المباراة بشكل جيد لكنها خرجت من أيدينا في الدقائق الـ20 الأخيرة".

وتابع "الآن علينا مواجهة التحدي ضد أسبانيا. إنه بمثابة نهائي بالنسبة لنا".

وأتم "سيكون كل شيء ممكن عندما نؤمن بأنفسنا ونتحسن قبل مباراة الأحد ضد إسبانيا".

ثمانية أرقام من خسارة ألمانيا أمام اليابان

وحوّل منتخب اليابان تأخره إلى فوز لتنتهي المباراة بهدفين مقابل هدف في افتتاح مباريات الجولة الخامسة.

وسجل إلكاي جوندوجان هدف ألمانيا فيما أحرز ريتسو دوان وتاكوما أسانو هدفي اليابان.

وحصد منتخب اليابان أول ثلاث نقاط في المجموعة الخامسة، لكنه يحتل الوصافة بعد فوز إسبانيا الكاسح على كوستاريكا.

ولأول مرة تخسر ألمانيا مباراتين متتاليتين في كأس العالم منذ نسخة 1982.

ألمانيا إسبانيا كأس العالم
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