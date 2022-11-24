كأس العالم - موعد مباراة المغرب أمام بلجيكا.. القنوات الناقلة

الخميس، 24 نوفمبر 2022 - 12:07

كتب : FilGoal

منتخب المغرب أمام كرواتيا

يستعد المنتخب المغربي لمواجهة أخرى قوية في دور المجموعات من كأس العالم بلقاء بلجيكا في الجولة الثانية.

وتعادل أسود الأطلس في الجولة الأولى أمام كرواتيا دون أهداف.

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بينما فاز منتخب بلجيكا على كندا بهدف دون رد.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم 27 نوفمبر الجاري.

ويبدأ اللقاء في تمام الساعة 3:00 عصرا بتوقيت القاهرة.

وتلعب المباراة على استاد الثمامة.

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وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1 أو2.

ومن المتوقع أن تذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس المفتوحة.

ويتواجد المنتخب المغربي في المجموعة السادسة لكأس العالم بجانب منتخباتبلجيكا وكندا وكرواتيا.

وتقام منافسات كأس العالم في قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر.

ويختتم منتخب المغرب مبارياته في المجموعة بمواجهة كندا على استاد الثمامة.

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