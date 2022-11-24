كرنفال كأس العالم – "ابن مخيم اللائجين".. ألفونسو ديفيز يرفض دخول تاريخ كندا

الخميس، 24 نوفمبر 2022 - 09:30

كتب : FilGoal

بلجيكا - كندا

أهدر ألفونسو ديفيز نجم بايرن ميونيخ فرصة لدخول تاريخ منتخب كندا من أوسع الأبواب في كأس العالم.

ألفونسو ديفيز

النادي : بايرن ميونيخ

كندا

وخسر منتخب كندا أمام بلجيكا بهدف دون رد في الجولة الأولى للمجموعة السادسة لكأس العالم قطر 2022. (طالع التفاصيل)

وأضاع ديفيز فرصة تسجيل أول أهداف كندا في تاريخ كأس العالم، بعدما لم أهدر ركلة جزاء تصدى لها تيبو كورتوا حارس مرمى بلجيكا.

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ديفيز من مواليد مخيمات اللائجين في غانا وهو من ليبيريا، قبل أن تهاجر أسرته إلى كندا ويحصل على الجنسية هناك.

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ومن بينهم ألفونسو ديفيز نجم منتخب كندا.

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وحصد منتخب بلجيكا أول 3 نقاط في كأس العالم ليتصدر المجموعة، ويأتي منتخبي كرواتيا والمغرب في المركزين الثاني والثالث بنقطة لكل منهما.

ويحل منتخب كندا في المركز الرابع دون نقاط.

هدف فوز بلجيكا سجله ميتشي باتشواي في الدقيقة 44 من المباراة التي أقيمت بملعب أحمد بن علي.

وتألق تيبو كورتوا خلال المباراة وتصدى للعديد من الفرص الخطيرة وكذلك أنقذ ركلة جزاء، ليؤمن انتصار بلجيكا والنقاط الثلاثة.

وسدد منتخب كندا 21 مرة على مرمى كورتوا دون أن يسجل أي هدف في المباراة.

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