جدار بروكسيل لا يهتز

حقق منتخب بلجيكا الفوز على كندا بهدف دون رد في الجولة الأولى للمجموعة السادسة لكأس العالم قطر 2022.

تيبو كورتوا النادي : ريال مدريد كندا بلجيكا

وحصد منتخب بلجيكا أول 3 نقاط في كأس العالم ليتصدر المجموعة، ويأتي منتخبي كرواتيا والمغرب في المركزين الثاني والثالث بنقطة لكل منهما.

ويحل منتخب كندا في المركز الرابع دون نقاط.

هدف فوز بلجيكا سجله ميتشي باتشواي في الدقيقة 44 من المباراة التي أقيمت بملعب أحمد بن علي.

وتألق تيبو كورتوا خلال المباراة وتصدى للعديد من الفرص الخطيرة وكذلك أنقذ ركلة جزاء، ليؤمن انتصار بلجيكا والنقاط الثلاثة.

وسدد منتخب كندا 21 مرة على مرمى كورتوا دون أن يسجل أي هدف في المباراة.

وصف المباراة

📋تشكيل بلجيكـــا 🇧🇪 هازارد وباتشواي يقودان الهجوم أمام كندا#في_المونديال pic.twitter.com/1I9pEdlSZI — FilGoal (@FilGoal) November 23, 2022

بدأ منتخب كندا المباراة بهجوم قوي وفرص خطيرة على مرمى بلجيكا وطالب بالحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 8.

وبالفعل عاد الحكم لمراجعة اللعبة وتأكد من وجود لمسة يد على يانيك كاراسكو ليحتسب ركلة جزاء لمنتخب كندا.

وتقدم ألفونسو ديفيز نجم كندا لتسديد ركلة الجزاء لكن تيبو كورتوا تصدى لها ببراعة في الدقيقة 10.

وأصبح تيبو كورتوا أول حارس لمنتخب بلجيكا يتصدى لركلة جزاء في تاريخ كأس العالم.

وعقب ركلة الجزاء استمر منتخب كندا في الهجوم بقوة في محاولة لإحراز هدف التقدم.

ومن هجمة مرتدة لمنتخب بلجيكا وصلت الكرة إلى هازارد داخل منطقة الجزاء ثم ذهبت إلى ميتشي باتشواي الذي سددها لكنها اصطدمت في الدفاع وخرجت لركنية في أول تهديد لرفاق دي بروين.

ومن جديد تألق تيبو كورتوا وتصدى لتسديدة قوية من أليستاير جونستون.

وعاد منتخب كندا للمطالبة بركلة جزاء جديدة في الدقيقة 39 بعد سقوط ريتشي لاريا لكنه الفيديو أكد على استمرار اللعب.

هدف عكس السير

وفي الدقيقة 44 وقبل نهاية الشوط الأول سجل منتخب بلجيكا هدف التقدم على عكس سير اللعب عن طريق ميتشي باتشواي.

وأرسل المدافع توبي ألديرفيرليد كرة طويلة وصلت إلى باتشواي الذي سددها مباشرة بالقدم اليسرى في الشباك.

لينتهي الشوط الأول بهدف دون رد.

الشوط الثاني

في بداية الشوط الثاني ظهر منتخب بلجيكا بشكل هجومي أفضل وحاول إحراز الهدف الثاني لكن الهجمات لم تنتهي بالشكل الأمثل أمام مرمى كندا.

وخرج إدين هازارد في الدقيقة 62 وشارك بدلا منه تروسارد.

وأهدر ميتشي باتشواي فرصة إضافة الهدف الثاني بعد هجمة مرتدة قادها دي بروين ومرر له الكرة داخل منطقة الجزاء ليسدد بعيدا عن المرمى.

واستمرت محاولات كندا لإحراز هدف التعادل وقابل ذلك هجمات مرتدة خطيرة من بلجيكا.

وأنقذ كورتوا فرصة التعادل في الدقيقة 80 بعد رأسية من كايل لارين.

ومرت الدقائق المتبقية دون أن تتغير النتيجة ليفوز منتخب بلجيكا بهدف دون رد.