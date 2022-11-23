تشاكا: تقليد ألمانيا؟ أتينا للعب كرة القدم وليس لتوزيع الدروس

يرى جرانيت تشاكا لاعب وسط منتخب سويسرا أن منتخب بلاده ليس ملزما لتقليد احتجاج ألمانيا ضد فيفا.

وقرر لاعبو منتخب ألمانيا تغطية فمهم في صورة افتتاح المباراة احتجاجا على رفض فيفا ارتداء شارة تدعيم المثلية.

وقال تشاكا عن ذلك في المؤتمر الصحفي: "تغطية الفم أمام الكاميرون؟ لا أعتقد أننا بحاجة لتقليد احتجاج ألمانيا أو فعل أي شيء كفريق سويسري".

وأضاف "نحن بحاجة إلى احترام القواعد والتركيز على كرة القدم لدينا، هذا كل ما أعتز القيام به".

واختتم تشاكا تصريحاته "نحن هنا من أجل لعب كرة القدم وليس لتوزيع الدروس على أي شخص".

ويلعب منتخب سويسرا في المجموعة السابعة رفقة منتخبات الكاميرون والبرازيل وصربيا.

ويفتتح منتخب سويسرا مبارياته في كأس العالم بمواجهة الكاميرون في الثانية عشر ظهر غدا الخميس.

ويشارك منتخب سويسرا في كأس العالم للمرة الـ 12 في تاريخه والخامسة على التوالي.

وودع منتخب سويسرا آخر نسختين من ثمن النهائي بعد التأهل من دور المجموعات.

وكان منتخب سويسرا قد تواجد في مجموعة تضم منتخبي البرازيل وصربيا أيضا في النسخة الماضية.