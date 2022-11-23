يوشيدا: حققنا انتصارا هائلا على ألمانيا ولكن بثلاث نقاط فقط.. وكررنا ما فعلته السعودية

أعرب مايا يوشيدا مدافع منتخب اليابان ونادي شالكة الألماني عن سعادته بتحقيق بلاده انتصارا تاريخيا على ألماينا في كأس العالم.

مايا يوشيدا النادي : شالكه اليابان

وحول منتخب اليابان تأخره إلى فوز بهدفين مقابل هدف واحد في افتتاح مباريات المجموعة الخامسة.

وأشاد يوشيدا بإقامة بطولة كأس العالم في آسيا وتمثيل اليابان للقارة بأكملها في البطولة.

وقال يوشيدا في تصريحات عبر قناتي بي إن سبورتس والكأس: "لعبنا بخطة دفاعية جيدة، في مباراة صعبة".

وأضاف اللاعب الياباني "حتى الهدف الذي استقبلناه كان من ركلة جزاء".

وشدد مدافع اليابان "استغللنا المساحات ونجحنا في تحقيق انتصار كبير بل وكبير جدا ولكن تبقى ثلاث نقاط فقط".

وتابع "تأخرنا بهدف وحاولنا التماسك والتركيز حتى النهاية والتغييرات صنعت الفارق وأهدتنا الانتصار".

وكشف يوشيدا "شاهدنا السعودية فازت على الأرجنتين بعد تأخرها في الشوط الأول، وعلمنا أنه يمكننا تكرار الأمر فلماذا لا نفعل ذلك؟ وحققنا الانتصار وسعداء بالأمر".

واختتم يوشيدا تصريحاته "أشكر الجماهير اليابانية التي دعمتنا في المباراة، وقلت سابقا سنمثل اليابان وآسيا وننتظر مشجعين من دول أخرى لتشجيعنا".

ويلعب يوشيدا نسخة كأس العالم الثالثة على التوالي منذ مشاركته في البرازيل 2014.

ويقع منتخب اليابان في المجموعة الخامسة رفقة منتخبات إسبانيا وألمانيا وكوستاريكا.