مولر: من السخف أن تخسر أول مباراة في كأس العالم

أقر توماس مولر لاعب ألمانيا أن الهزيمة التي تلقاها المكاينات أمام اليابان مستحقة في الجولة الأولى من دور مجموعات كأس العالم.

وحوّل منتخب اليابان تأخره إلى فوز لتنتهي المباراة بهدفين مقابل هدف في افتتاح مباريات الجولة الخامسة.

وقال توماس مولر عقب المباراة: "من السخف أن تخسر أول مباراة لك في كأس العالم، كانت هزيمة مستحقة بسبب الطريقة التي استقبلنا بها الأهداف".

وأضاف "لقد لعبنا بشكل جيد في فترات طويلة من المباراة، لكن عليك استغلال هذا بتسجيل الأهداف".

وأتم "علينا تقبل الهزيمة الآن، الأمر ليس سهلا لكن نريد أن نمضي قدما. صعب تقبل ذلك عاطفيا لكن إذا انجرفت مع هذه الأحاسيس لن تفوز بأي شيء".

وسجل إلكاي جوندوجان هدف ألمانيا فيما أحرزا ريتسو دوان وتاكوما أسانو هدفي اليابان.

وحصد منتخب اليابان أول ثلاث نقاط في المجموعة الخامسة في انتظار باقي المباريات ليتحدد الشكل النهائي.

ثمانية أرقام من خسارة ألمانيا أمام اليابان

ولأول مرة ألمانيا تخسر مباراتين متتاليتين في كأس العالم منذ نسخة 1982.