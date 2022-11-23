جوندوجان: نوير أنقذنا كثيرا أمام اليابان.. والمباراة لم تكن سهلة

أعرب إلكاي جوندوجان لاعب منتخب ألمانيا عن آسفه لخسارة بلاده أمام اليابان في افتتاح مباريات المجموعة الخامسة في كأس العالم.

إلكاي جوندوجان النادي : مانشستر سيتي ألمانيا

وخسر منتخب ألمانيا بهدفين مقابل هدف واحد من اليابان بعد تقدم الماكينات في البداية.

وقال جوندوجان في تصريحات صحفية عقب اللقاء: "جعلنا الأمور سهلة جدا بالنسبة لليابان وبالأخص في الهدف الثاني".

وشدد لاعب ألمانيا "لا ينبغي أن يحدث ذلك، نحن في كأس العالم، ومانويل نوير أنقذنا عدة مرات في المباراة".

وسجل جوندوجان هدف ألمانيا الوحيد في المباراة من ركلة جزاء في الشوط الأول.

وأضاف "لم نقم ببناء اللعب بشكل جيد من الخلف، كان الاقتناع بإمساك الكرة من الخلف، لذلك لعبنا كرات طويلة".

وتابع جوندوجان "شعرت تقريبا أن الجميع لا يريدون الكرة، ببساطة فقدنا الكرة في الكثير من الأحيان".

وأهدر منتخب ألمانيا العديد من الفرص قبل أن تعادل اليابان النتيجة في الدقيقة 75 وتقدم الفريق الآسيوي في الدقيقة 83 من المباراة.

وواصل جوندوجان "كانت لدينا فرص لا تصدق للتسجيل، لكننا لم نتمكن من التقدم بهدفين، وهذا يجب ألا يحدث".

واختتم جوندوجان تصريحاته "لا يمكننا أن نسيطر دائما بالطريقة التي نريدها، المباراة لم تكن سهلة وأشياء مثل ذلك ممكن أن تحدث".