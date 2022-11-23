كأس العالم - شويتشي جوندا رجل مباراة ألمانيا واليابان

الأربعاء، 23 نوفمبر 2022 - 18:05

كتب : FilGoal

شويتشي جوندا

فاز شويتشي جوندا حارس مرمى منتخب اليابان بجائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام ألمانيا.

وخسر منتخب ألمانيا مباراته الأولى في كأس العالم أمام اليابان بهدفين مقابل هدف في مفاجأة مدوية.

وتفوق شويتشي جوندا على باقي لاعبي المنتخبين، ليحصل على جائزة رجل المباراة.

جوندا أصبح ثاني أكثر حارس ياباني تصديا في مباراة واحدة بكأس العالم ضد ألمانيا برصيد 8 بعد يوشيكاتسو كاواجوتشي الذي تصدى لـ 10 فرص أمام البرازيل في 2006.

أرقام شويتشي جوندا في المباراة

دقائق اللعب: 90 دقيقة

لمس الكرة: 46 مرة

عدد التصديات: 8

تصديات من داخل منطقة الجزاء: 4

دقة التمريرات: 70%

الكرات الطولية: 14

FiGoal.com قدم لكل متابعيه كرنفال كأس العالم والذي يأخذكم في رحلة مع كل لاعبي منتخبات المونديال لمعرفة المزيد من المعلومات عنهم.

ومن بينهم شويتشي جوندا نجم منتخب اليابان.

ولمعرفة القصة بالكامل اضغط على الرابط التالي للتحول إلى كرنفال كأس العالم مع FilGoal.com.

وأيضا لمعرفة المزيد من المعلومات عن باقي لاعبي كأس العالم.

للذهاب إلى كرنفال كأس العالم مع FilGoal.com اضغط هنا

منتخب اليابان منتخب ألمانيا كأس العالم 2022
نرشح لكم
دي بروين: من حسن الحظ أننا فزنا.. ويجب أن نلعب أفضل أمام المغرب كرنفال في الجول – كورتوا "مغناطيس حوادث" يكتب تاريخا جديدا لـ بلجيكا في كأس العالم كأس العالم - دي بروين رجل مباراة بلجيكا أمام كندا جدار بروكسيل لا يهتز كأس العالم – رونالدو: لا يوجد مستحيل كأس العالم - نوير: فيفا لن يُسكتنا نملك آخرون جاهزون.. منتخب الدنمارك يعلن استبعاد ديلايني من كأس العالم من هي حاكمة منتخب إسبانيا التي تجاور إنريكي على مقاعد البدلاء
أخر الأخبار
بيان - أسوان يهدد بالانسحاب من الدوري "طالما لم تتوافر مبادئ المنافسة العادلة" 7 دقيقة | الكرة المصرية
وكيل جاريدو يوضح لـ في الجول: موقف المدرب وإدارة الإسماعيلي من فسخ تعاقد 22 دقيقة | الكرة المصرية
دي بروين: من حسن الحظ أننا فزنا.. ويجب أن نلعب أفضل أمام المغرب 37 دقيقة | قطر 2022
كرنفال في الجول – كورتوا "مغناطيس حوادث" يكتب تاريخا جديدا لـ بلجيكا في كأس العالم 37 دقيقة | قطر 2022
كأس العالم - دي بروين رجل مباراة بلجيكا أمام كندا 48 دقيقة | قطر 2022
جدار بروكسيل لا يهتز ساعة | قطر 2022
كأس العالم – رونالدو: لا يوجد مستحيل ساعة | قطر 2022
كأس العالم - نوير: فيفا لن يُسكتنا ساعة | قطر 2022
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان من رونالدو بعد فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد 2 موعد حفل افتتاح كأس العالم 2022.. القنوات الناقلة 3 بيان من الاتحاد الألماني يشرح سر الصورة الجماعية للماكينات قبل مباراة اليابان 4 ثُريا على حق