كأس العالم - شويتشي جوندا رجل مباراة ألمانيا واليابان

فاز شويتشي جوندا حارس مرمى منتخب اليابان بجائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام ألمانيا.

وخسر منتخب ألمانيا مباراته الأولى في كأس العالم أمام اليابان بهدفين مقابل هدف في مفاجأة مدوية.

وتفوق شويتشي جوندا على باقي لاعبي المنتخبين، ليحصل على جائزة رجل المباراة.

جوندا أصبح ثاني أكثر حارس ياباني تصديا في مباراة واحدة بكأس العالم ضد ألمانيا برصيد 8 بعد يوشيكاتسو كاواجوتشي الذي تصدى لـ 10 فرص أمام البرازيل في 2006.

أرقام شويتشي جوندا في المباراة

دقائق اللعب: 90 دقيقة

لمس الكرة: 46 مرة

عدد التصديات: 8

تصديات من داخل منطقة الجزاء: 4

دقة التمريرات: 70%

الكرات الطولية: 14

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ومن بينهم شويتشي جوندا نجم منتخب اليابان.

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