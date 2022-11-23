كرنفال كأس العالم – تاكوما أسانو.. النمر الذي لحق بـ اليابان في الوقت القاتل ليصعق ألمانيا

الأربعاء، 23 نوفمبر 2022 - 17:27

كتب : FilGoal

اليابان - ألمانيا - تاكوما أسانو

لحق في الوقت القاتل بقائمة منتخب اليابان المشاركة في كأس العالم ليدخل بديلا أمام ألمانيا ويسجل الهدف الذي قتل الماكينات.

وقاد تاكوما أسانو منتخب بلاده اليابان للفوز على ألمانيا بهدفين لهدف في الجولة الأولى من مجموعات كأس العالم 2022 في قطر.

أسانو سابق الزمن من أجل الانضمام لقائمة اليابان في كأس العالم بسبب تعرضه للإصابة قبل المونديال.

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لاعب بوخوم الألماني سجل هدف الفوز القاتل في منتخب الدولة المحترف بها.

FiGoal.com قدم لكل متابعيه كرنفال كأس العالم والذي يأخذكم في رحلة مع كل لاعبي منتخبات المونديال لمعرفة المزيد من المعلومات عنهم.

ومن بينهم ثيو تاكوما أسانو نجم منتخب اليابان.

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وأيضا لمعرفة المزيد من المعلومات عن باقي لاعبي كأس العالم.

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