كرنفال كأس العالم – تاكوما أسانو.. النمر الذي لحق بـ اليابان في الوقت القاتل ليصعق ألمانيا

لحق في الوقت القاتل بقائمة منتخب اليابان المشاركة في كأس العالم ليدخل بديلا أمام ألمانيا ويسجل الهدف الذي قتل الماكينات.

وقاد تاكوما أسانو منتخب بلاده اليابان للفوز على ألمانيا بهدفين لهدف في الجولة الأولى من مجموعات كأس العالم 2022 في قطر.

أسانو سابق الزمن من أجل الانضمام لقائمة اليابان في كأس العالم بسبب تعرضه للإصابة قبل المونديال.

لاعب بوخوم الألماني سجل هدف الفوز القاتل في منتخب الدولة المحترف بها.

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ومن بينهم ثيو تاكوما أسانو نجم منتخب اليابان.

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