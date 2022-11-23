كرنفال كأس العالم - سيسعد بمسيرته الآن.. ريتسو دوان ميسي اليابان صاحب الانطلاقة أمام ألمانيا

نجح ريتسو دوان لاعب فرايبورج الألماني ومنتخب اليابان في تسجيل هدف تعادل بلاده أمام ألمانيا لتكون بداية انطلاقة فريقه لتحقيق فوز تاريخي.

وحول منتخب اليابان تأخره بهدف أمام ألمانيا إلى فوز بهدفين مقابل هدف واحد في افتتاح مباريات المجموعة الخامسة.

وسجل دوان هدف التعادل في الدقيقة 75 بعد أربع دقائق فقط من مشاركته كبديل.

ويقع منتخب اليابان في المجموعة الخامسة رفقة منتخبات ألمانيا وإسبانيا وكوستاريكا.

FiGoal.com قدم لكل متابعيه كرنفال كأس العالم والذي يأخذكم في رحلة مع كل لاعبي منتخبات المونديال لمعرفة المزيد من المعلومات عنهم.

ومن بينهم ريتسو دوان الذي لقب وفقا لحساب فيفا الرسمي سابقا بـ ميسي اليابان.

دوان الذي يعشق رياضة البيسبول ويشاهدها أكثر من كرة القدم لا يشعر بالرضا عن مسيرته.

وبرر دوان ذلك في تصريحات سابقة بأن عليه تحقيق أمنيته في عالم كرة القدم ليصبح راضيا.

ولمعرفة القصة بالكامل اضغط على الرابط التالي للتحول إلى كرنفال كأس العالم مع FilGoal.com.