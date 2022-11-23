كرنفال كأس العالم - عانى من الاكتئاب وتميز عن أسرته.. جوندا حارس اليابان المتألق أمام ألمانيا

الأربعاء، 23 نوفمبر 2022 - 17:00

كتب : FilGoal

شويتشي جوندا حارس اليابان

تألق الحارس الياباني شويتشي جوندا في مباراة منتخب بلاده اليابان أمام ألمانيا في الجولة الأولى من دور المجموعات لـ كأس العالم.

وحقق منتخب اليابان فوزا مفاجئا على ألمانيا بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت على استاد خليفة الدولي.

ويتواجد منتخب اليابان في المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات إسبانيا وألمانيا وكوستاريكا.

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ولكن من هو شويتشي جوندا؟

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عائلته تخصصت في ممارسة كرة السلة، لكنه تميّز ولعب كرة القدم.

قضى أغلب مسيرته الدولية في ظل إيجي كاواشيما، لكنه انفجر أخيرًا وتألق مع اليابان في كأس آسيا 2019 حيث احتلت الوصافة.

بدأ مسيرته في إف سي طوكيو، قبل أن يلعب معارًا لـ هورن النمساوي، وعند نهاية عقده مع طوكيو انضم إلى ساجان توسو في صفقة أغضبت جماهير الأول، وفي أول مواجهة بين الفريقين ظهر جوندا متأثرًا واعتذر لجماهير فريقه القديم.

اعترف جوندا مؤخرا أنه عانى من الاكتئاب في 2015 وفكر جديا في اعتزال كرة القدم والتحول للعمل في أحد المطاعم.

ماذا قدم جوندا أمام ألمانيا؟

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الدقائق: 90

التصديات: 8

التصديات من داخل منطقة الجزاء: 4

التمريرات الصحيحة: 22 من أصل 31

الكرات الطولية الصحيحة: 3 من أصل 12

التدخلات الدفاعية الناجحة: 3

ألمانيا اليابان كأس العالم قطر 2022
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