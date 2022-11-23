التشكيل - مروان محسن يقود فيوتشر.. وإيفونا على دكة بدلاء أسوان

يقود مروان محسن هجوم فيوتشر في مواجهة أسوان لحساب الجولة الرابعة من الدوري المصري.

ويجلس ماليك إيفونا على مقاعد بدلاء أسوان في مباراة أيمن الرمادي الأولى بالدوري.

وكان الرمادي قد بدأ مشواره مع زهرة الجنوب بتوديع كأس الرابطة المصرية من الدور التمهيدي.

وجاء تشكيل فيوتشر:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"

الدفاع: هشام حافظ - سعد سمير – محمود مرعي – جوناثان نجويم

الوسط: مهند لاشين – كريم وليد – ناصر ماهر

الهجوم: مصطفى البدري – مروان محسن – أيمن صفاقسي

وجاء تشكيل أسوان:

حراسة المرمى: عمرو حسام

الدفاع: ميدو مصطفى – محمد عطوة – إسلام صلاح – علي فتحي

الوسط: رافائيل إياجوا – أحمد خالد – عماد فتحي

الهجوم: أحمد بلحاج – محمد ناجي "جدو" – ديلسون كاموني

ويحتل فيوتشر المركز السابع برصيد 4 نقاط من مباراتين.

بينما يتذيل أسوان الترتيب بدون رصيد من النقاط بعدما خسر مبارياته الثلاث بنفس النتيجة 1-0.