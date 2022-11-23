كأس العالم - مؤتمر بيكفورد: هاري كين بخير.. ويجب أن نحذر من بوليسيتش

كشف جوردان بيكفورد حارس مرمى إنجلترا عن حالة هاري كين بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة إيران الأولى في كأس العالم.

وحقق منتخب إنجلترا الفوز على إيران في الجولة الأولى من دور مجموعات كأس العالم 2022 بستة أهداف مقابل هدفين.

ويستعد منتخب إنجلترا لمواجهة أمريكا يوم الجمعة.

وقال بيكفرود في مؤتمر صحفي قبل المباراة: "هاري كين بخير ربما يكون يتألم بعض الشيء لكنه موجود معنا على العشب والجميع يقدمون كل ما لديهم انظروا إلى ويلسون نزل بديلا وصنع هدف وقدم أداء جيد".

وتابع "بيلينجهام لاعب صغير ورائع وناصج للغاية في دورتموند لديه الفرصة ليكون القائد وهذا يظهر صفاته الجيدة وبدايت في كأس العالم كانت مبهرة".

واستمر "التدريبات التي قمنا بها طوال الأسبوع ساعدتني على القيامة ببعض التصديات بأطراف الأصابع ضد إيران".

وواصل "هناك حراس أقدرهم في البطولة مثل تيبو كورتوا الذي يقدم أداء رائع مع ريال مدريد ومانويل نوير".

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وكشف "لم نشاهد مباراة السعودية والأرجنتين لأننا كنا نجري عمليات الاستشفاء ولكننا عرفنا النتيجة النهائية، هناك 4 مباريات في اليوم لذلك من الجيد مشاهدتهم وأن نعرف اللاعبين نحن جميعا لاعبي كرة قدم ونحب اللعبة ومن الجيد دائما مشاهدة كرة القدم".

وشدد "المكيفات كانت جيدة هي وأرضية الملعب التي كانت ملساء لقد كانت باردة للمقاعد ولكن مثالية بالنسبة لنا",

وأضاف "منتخب أمريكا قوي ولديهم خبرة كبيرة ونلعب ضد بعضهم في الدوري الإنجليزي والأمر يتعلق بنا أن نكون في حالتنا بنسبة 100& مرة أخرى وأن نحصل على الثقة من نتيجة مباراة إيران ويجب أن نحذر من كريستيان بوليسيتش لأنه لاعب عالمي".

وأكمل "ستكون هناك مفاجآت دائما في كرة القدم والسعودية قدمت مباراة جيدة أمام الأرجنتين".

وأكد "نعرف سبب تواجدنا هنا، نريد الفوز باللقب ونعرف أن الأمر سيكون صعبا ولكننا مستعدين لذلك وتسجيل 6 أهداف أمام فريق يمتاز بالدفاع يعطي رسالة للجميع".

وتعادل منتخب أمريكا مع ويلز في الجولة الأولى بهدف لكل فريق.

ويحتل منتخب أمريكا صدارة المجموعة الثانية برصيد ثلاثة نقاط وبفارق نقطتين عن ويلز وأمريكا صاحبي المركز الثاني والثالث.