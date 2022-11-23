بسبب تعديه على مشجع إيفرتون.. إيقاف رونالدو مباراتين

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إيقاف كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد السابق لمدة مباراتين.

كريستيانو رونالدو النادي : لاعب حر الدوري الإنجليزي

وكان رونالدو قد ظهر في مقطع فيديو وهو يحطم هاتف أحد مشجعي إيفرتون في مباراة أقيمت على ملعب جوديسون بارك وانتهت بفوز أصحاب الأرض على مانشستر يونايتد بهدف دون مقابل.

وفتح الاتحاد الإنجليزي تحقيقا في الواقعة التي حدثت خلال شهر إبريل الماضي.

وقرر الاتحاد الإنجليزي رفض دفاع رونالدو عن نفسه بعد أن اتضح إليهم أن المشجع لم يتسبب في تشكيل خطر على النجم البرتغالي ليتم إيقافه لمدة مباراتين وتغريمه 50 ألف جنيه إسترليني.

رونالدو كان قدم اعتذارا للمشجع عقب نهاية المباراة ودعاه لحضور مباراة في أولد ترافورد.

وقال كريستيانو رونالدو عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي انستاجرام: "ليس من السهل أبدا التعامل مع المشاعر في اللحظات الصعبة مثل تلك التي نواجهها".

وأضاف "ومع ذلك ، يتعين علينا دائما التحلي بالاحترام والصبر وأن نكون قدوة لجميع الشباب الذين يحبون هذه اللعبة الجميلة".

وواصل "أود أن أعتذر عن غضبي، وإذا أمكن، أود دعوة هذا المشجع لمشاهدة مباراة في أولد ترافورد كدليل على أهمية اللعب النظيف والروح الرياضية".

وأعلن مانشستر يونايتد أمس فسخ تعاقده مع رونالدو ليكون لاعبا حرا يمكنه الانضمام لأي فريق بداية من شهر يناير.

ولن يلعب رونالدو أول مباراتين مع فريقه الجديد في الدوري الإنجليزي حال انضم لأحد الفرق الإنجليزية.