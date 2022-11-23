النصيري: حققنا الأهم أمام كرواتيا.. وقادرون على الصعود لدور الـ16

يرى يوسف النصيري مهاجم منتخب المغرب أن فريقه حقق الأهم بالخروج بنقطة إيجابية أمام كرواتيا.

وتعادل منتخب المغرب مع كرواتيا دون أهداف في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس العالم.

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وقال النصيري في تصريحات لقناة بي إن سبورتس بعد المباراة: "كنا ندرك صعوبة المواجهة أمام كرواتيا، حققنا الأهم وخرجنا بنقطة إيجابية".

وأضاف "حافظنا على نظافة شباكنا وهذا أمر هنا، مرتاحون للنتيجة".

وتابع "لدينا العديد من اللاعبين المميزين، وقادرون على تجاوز الدور الأول من أجل إسعاد الجماهير المغربية".

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ويتواجد منتخب المغرب في المجموعة السادسة إلى جانب منتخبات كرواتيا وبلجيكا وكندا.

ويواجه المغرب في مباراته الثانية بلجيكا، قبل أن يختتم منافسات المجموعة بلقاء كندا.