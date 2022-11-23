النصيري: حققنا الأهم أمام كرواتيا.. وقادرون على الصعود لدور الـ16

الأربعاء، 23 نوفمبر 2022 - 14:50

كتب : FilGoal

يوسف النصيري - المغرب أمام كرواتيا

يرى يوسف النصيري مهاجم منتخب المغرب أن فريقه حقق الأهم بالخروج بنقطة إيجابية أمام كرواتيا.

وتعادل منتخب المغرب مع كرواتيا دون أهداف في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس العالم.

اقرأ:كأس العالم – المغرب.. الأسود ستزأر مهما كان الثمن

أخبار متعلقة:
مينامينو: نستهدف التتويج بـ كأس العالم الركراكي: لعبنا بقوة أمام كرواتيا.. وعلينا التحسن مستقبلا كرنفال في الجول – تعرف أكثر على مودريتش طفل الحرب ورجل مباراة كرواتيا والمغرب الخطيب: العلاقة مع اتصالات بدأت منذ سنوات.. والأهلي دائما ما يمتلك الريادة

وقال النصيري في تصريحات لقناة بي إن سبورتس بعد المباراة: "كنا ندرك صعوبة المواجهة أمام كرواتيا، حققنا الأهم وخرجنا بنقطة إيجابية".

وأضاف "حافظنا على نظافة شباكنا وهذا أمر هنا، مرتاحون للنتيجة".

وتابع "لدينا العديد من اللاعبين المميزين، وقادرون على تجاوز الدور الأول من أجل إسعاد الجماهير المغربية".

اقرأ:كل ما تريد معرفته عن لاعبي ومدرب المغرب

ويتواجد منتخب المغرب في المجموعة السادسة إلى جانب منتخبات كرواتيا وبلجيكا وكندا.

ويواجه المغرب في مباراته الثانية بلجيكا، قبل أن يختتم منافسات المجموعة بلقاء كندا.

No description available.

المغرب كرواتيا كأس العالم
نرشح لكم
مباشر في كأس العالم - ألمانيا (0)-(0) اليابان.. بداية المباراة مينامينو: نستهدف التتويج بـ كأس العالم كرنفال في الجول – تعرف أكثر على مودريتش طفل الحرب ورجل مباراة كرواتيا والمغرب الركراكي: لعبنا بقوة أمام كرواتيا.. وعلينا التحسن مستقبلا مودريتش: كنا نستحق أكثر من النقطة أمام المغرب إذاعة مونت كارلو: فرنسا تواجه نادي الغرافة وديا مغرب أوروبي تشكيل ألمانيا - رباعي هجومي ونوير في حراسة المرمى أمام اليابان
أخر الأخبار
النصيري: حققنا الأهم أمام كرواتيا.. وقادرون على الصعود لدور الـ16 16 دقيقة | قطر 2022
مباشر في كأس العالم - ألمانيا (0)-(0) اليابان.. بداية المباراة 18 دقيقة | قطر 2022
مينامينو: نستهدف التتويج بـ كأس العالم 19 دقيقة | قطر 2022
كرنفال في الجول – تعرف أكثر على مودريتش طفل الحرب ورجل مباراة كرواتيا والمغرب 20 دقيقة | قطر 2022
الركراكي: لعبنا بقوة أمام كرواتيا.. وعلينا التحسن مستقبلا 21 دقيقة | قطر 2022
الخطيب: العلاقة مع اتصالات بدأت منذ سنوات.. والأهلي دائما ما يمتلك الريادة 28 دقيقة | الكرة المصرية
مودريتش: كنا نستحق أكثر من النقطة أمام المغرب 33 دقيقة | قطر 2022
إذاعة مونت كارلو: فرنسا تواجه نادي الغرافة وديا 37 دقيقة | قطر 2022
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 موعد مباراة مصر ضد بلجيكا.. القنوات الناقلة 2 بيان من رونالدو بعد فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد 3 موعد حفل افتتاح كأس العالم 2022.. القنوات الناقلة 4 ثُريا على حق