الركراكي: لعبنا بقوة أمام كرواتيا.. وعلينا التحسن مستقبلا

أشاد وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب بما قدمه فريقه أمام كرواتيا، مشددا بأنه يجب مواصلة العمل للتحسن في المستقبل.

وتعادل منتخب المغرب مع كرواتيا دون أهداف في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس العالم.

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وقال الركراكي في تصريحات لقناة بي إن سبورتس بعد المباراة: "يملكون خط وسط رائع، ركضوا كثيرا ولديهم جودة مميزة".

وأضاف "احترمناهم كثيرا خلال المباراة، ولعبنا بقوة وتعبنا في النهاية".

وتابع "أشكر الفريق، لقد أظهرنا أننا فريق جيد".

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وأتم "يجب أن نتابع العمل ولدينا أربعة ايام للتعافي قبل مباراة بلجيكا".

ويتواجد منتخب المغرب في المجموعة السادسة إلى جانب منتخبات كرواتيا وبلجيكا وكندا.

ويواجه المغرب في مباراته الثانية بلجيكا، قبل أن يختتم منافسات المجموعة بلقاء كندا.