مدرب بيرنلي: ضم رونالدو؟ نريد لاعبين يمكنهم الركض

الأربعاء، 23 نوفمبر 2022 - 14:04

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - مانشستر يونايتد ونيوكاسل

تهكم فينسينت كومباني مدرب بيرنلي على رحيل كريستيانو رونالدو عن مانشستر يونايتد، ورفض إمكانية ضمه.

وأعلن مانشستر يونايتد يوم الثلاثاء رسميا فسخ تعاقد لاعبه كريستيانو رونالدو باتفاق الطرفين وبشكل فوري.

وقال كومباني لهيئة الإذاعة البريطانية B.B.C: إمكانية ضم رونالدو؟ نريد لاعبين يمكنهم الركض".

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ويلعب فريق بيرنلي ضمن دوري القسم الثاني بإنجلترا، ويتصدر المسابقة.

لم يتبق سوى 6 أشهر على انتهاء عقد رونالدو مع الشياطين الحمر، لكن يبدو أن خروجه الآن أفضل لجميع الأطراف.

وأصدر كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال بيانا رسميا عقب فسخ تعاقده مع ناديه مانشستر يونايتد.

وجاء بيان رونالدو كالتالي:

"بعد محادثات مع مانشستر يونايتد تم الاتفاق سويا على فسخ تعاقدي مبكرا، أحب مانشستر يونايتد وجماهيره وهذا لن يتغير أبدا، مع ذلك أشعر أن هذا الوقت المناسب لخوض تحد جديد".

"أتمنى النجاح للفريق فيما تبقى من الموسم وفي المستقبل".

وجاء بيان يونايتد عبر موقعه الرسمي كالتالي:

"كريستيانو رونالدو سيغادر مانشستر يونايتد باتفاق الطرفين وبشكل فوري".

"يود النادي توجيه الشكر لرونالدو على ما قدمه معنا خلال فترتين مسجلا 145 هدفا خلال 346 مباراة، ونتمنى له ولعائلته الأفضل خلال المستقبل".

"الكل في مانشستر يونايتد يبقى مركزا على تطور الفريق تحت قيادة المدرب إريك تين هاج والعمل سويا لتحقيق النجاح".

وخاض رونالدو مع الفريق الموسم الماضي 39 مباراة سجل خلالهم 24 هدفا وصنع ثلاثة آخرين.

وفي الموسم الجاري شارك في 16 مباراة جاء أغلبهم كبديل وسجل خلالهم ثلاثة أهداف وصنع هدفين.

وإجمالا خلال مرتين ارتدى فيهما رونالدو قميص يونايتد شارك رونالدو مع الفريق في 346 مباراة سجل خلالهم 145 هدفا وصنع 64 آخرين.

وجاء قرار فسخ التعاقد بعدما أجرى رونالدو حوارا ناريا مع الإعلامي الإنجليزي بيرس مورجان أكد خلاله عدم احترامه لمدربه تين هاج لأن الأخير لا يحترمه.

كما هاجم رونالدو عائلة جلايزرز المالكة لمانشستر يونايتد وانتقد بعض من زملائه في الفريق.

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