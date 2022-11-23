سلة - مصر تنظم المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم

الأربعاء، 23 نوفمبر 2022 - 13:06

كتب : FilGoal

منتخب مصر - كرة سلة

على أرض مصر.. سيحاول المنتخب المصري لكرة السلة الفوز ببطاقة مؤهلة لكأس العالم.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة السلة تنظيم مصر للمرحلة النهائية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2023.

وتُستكمَل مباريات هذه المرحلة من تصفيات كأس العالم في فبراير المقبل، إذ يُحسَم التأهل يوم 26 فبراير.

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وتسعى مصر للصعود إلى مونديال السلة لأول مرة منذ 2014.

ويحتل منتخب مصر المركز الثاني في المجموعة برصيد 16 نقطة، بينما تصدر منتخب جنوب السودان برصيد 17 نقطة.

يليهما منتخب السنغال بـ 15 نقطة، وتونس بـ 14 نقطة، والكونغو الديمقراطية بـ 13 نقطة، ويأتي منتخب الكاميرون أخيرا بـ 11 نقطة.

ويتأهل الأول والثاني مباشرة، فيما يخوض الثالث مفاضلة مع ثالث المجموعة الأخرى لتحديد المتأهل الخامس.

جدول مباريات مصر المتبقية:

مصر x تونس (24 فبراير)

مصر x الكاميرون (25 فبراير)

مصر x جنوب السودان (26 فبراير)

وينال الفائز نقطتين والخاسر نقطة.

ويحتاج منتخب مصر للفوز بمباراتين للتأهل رسميا، لأن السنغال إذا فازت بكل مبارياتها ستصل إلى 21 نقطة، بالتالي ضمان وصول مصر إلى نفس عدد النقاط يكفل لها التأهل بأفضلية المواجهات المباشرة.

ويقام مونديال السلة 2023 في الفلبين واليابان وأندونيسيا.

سلة منتخب مصر كأس العالم للسلة
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