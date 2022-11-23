نحو المزيد من السيطرة.. مانشستر سيتي يمدد تعاقده مع جوارديولا

الأربعاء، 23 نوفمبر 2022 - 12:02

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا

أعلن مانشستر سيتي تجديد تعاقده مع مدربه الإسباني بيب جوارديولا حتى صيف 2025.

ويتواجد جوارديولا مع مانشستر سيتي منذ صيف 2016.

وقال خلدون المبارك رئيس النادي في تصريحات للموقع الرسمي: "يسعدني أن رحلة بيب مع نادي مانشستر سيتي لكرة القدم ستستمر، لقد ساهم بالفعل كثيرا في نجاح هذه المنظمة ومن المثير التفكير فيما يمكن أن يكون ممكنا في ضوء الطاقة والجوع والطموح الذي لا يزال يتمتع به بوضوح".

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وأضاف "تحت قيادته حقق فريقنا الكثير، بينما كان يلعب باستمرار ويتطور. أسلوب كرة القدم في مانشستر سيتي يحظى بإعجاب العالم. مثل كل مشجع لسيتي، أتطلع إلى ما ينتظرنا ".

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وقال جوارديولا في تصريحات للموقع الرسمي: "أنا سعيد للغاية للبقاء في مانشستر سيتي".

وأضاف "لا أستطيع أن أقول شكرا بشكل كاف للجميع في النادي لثقتهم بي. لدي كل ما أحتاجه للقيام بعملي على أفضل وجه ممكن".

وتابع "أعلم أن الفصل التالي مع هذا النادي سيكون رائعا. لقد حدث ذلك على مدى السنوات العشر الماضية وسيحدث في السنوات العشر القادمة لأن هذا النادي مستقر للغاية".

وأـم "منذ اليوم الأول شعرت بشيء خاص لوجودي هنا، لا يمكنني أن أكون في مكان أفضل. لا يزال لدي شعور بأنه يمكننا تحقيق المزيد معا ولهذا السبب أريد البقاء ومواصلة القتال من أجل الفوز بالبطولات".

وأشرف المدرب الإسباني على تدريب مانشستر سيتي في 374 مباراة.

حقق خلالها 276 انتصارا و43 تعادلا، وتلقى 55 هزيمة.

وسجل مانشستر سيتي تحت قيادته 944 هدفا واستقبل 326.

وحقق ابن الـ51 عاما لقب الدوري أربع مرات مع مانشستر سيتي ومثلها لكأس الرابطة بجانب لقبين للدرع الخيرية ولقب واحد لكأس الاتحاد الإنجليزي.

إجمالا، فاز جوارديولا بـ32 بطولة مع أندية برشلونة وبايرن ميونيخ ومانشستر سيتي.

مانشستر سيتي بيب جوارديولا الدوري الإسباني
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