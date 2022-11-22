عائلة جلايزرز تعلن نيتها بيع مانشستر يونايتد

الثلاثاء، 22 نوفمبر 2022 - 23:57

كتب : رامي جمال

جماهير مانشستر يونايتد يطالبون برحيل عائلة جلايزر

أعلن مانشستر يونايتد اليوم الثلاثاء رسميا نية عائلة جلايزرز المالكة له بيع النادي.

وأشار البيان المنشور عبر موقع يونايتد الرسمي إلى أنه تم بدء عملية استكشاف البدائل الاستراتيجية للنادي بما في ذلك الاستثمار الجديد في النادي أو البيع أو المعاملات الأخرى التي تشمل الشركة.

وأكد البيان أنه تم بدء تلك العملية لتعزيز النمو المستقبلي للنادي والاستفادة من الفرص سواء على أرض الملعب أو المستوى التجاري.

أخبار متعلقة:
بيان من رونالدو بعد فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد يعلن فسخ تعاقد رونالدو كأس العالم – مبابي رجل مباراة فرنسا وأستراليا

وذكر البيان أنه كجزء من تلك العملية سينظر مجلس الإدارة في جميع البدائل الاستراتيجية بما في ذلك الاستثمار الجديد في النادي أو البيع أو المعاملات الأخرى التي تشمل الشركة بما في ذلك إعادة تطوير الاستاد والبنية التحتية وتوسيع العمليات التجارية للنادي على نطارق عالمي.

وقال الرئيسيان التنفيذيان للنادي أفرام وجويل جليزر: "تعتمد قوة مانشستر يونايتد على شغف وولاء مجتمعنا الذي يضم 1.1 مليار معجب ومتابع".

وأضافا "وبينما نسعى لمواصلة البناء على تاريخ النادي في النجاح، أذن مجلس الإدارة بإجراء تقييم شامل للبدائل الاستراتيجية، وسنقوم بتقييم جميع الخيارات للتأكد من أننا نقدم أفضل خدمة لجمهورنا وأننا نزيد من فرص النمو الكبيرة المتاحة للنادي اليوم وفي المستقبل".

واختتما "سنظل نركز بشكل كامل على خدمة المصالح لمشجعينا ومساهمينا وأصحاب المصالح المختلفين".

وأكد البيان في الختام أنه لا يمكن أن يكون هناك تأكيد على أن المراجعة التي يتم إجراؤها حاليا ستؤدي إلى معاملة تشمل الشركة "أي بيع النادي"، وأن النادي لا ينوي إصدار بيانات أخرى بخصوص المراجعة الحالية ما لم يوافق المجلس على إجراء معاملة معينة أو أي إجراء آخر يتطلب إعلانا رسميا.

وتملك عائلة جلايزرز مانشستر يونايتد منذ عام 2005.

واندلع في العامين الأخيرين مظاهرات كبيرة من جماهير النادي مطالبين العائلة ببيعه في ظل تدهور أحواله وابتعاده عن منصات التتويج بعد اعتزال السير أليكس فيرجسون.

ولم يتوج يونايتد ببطولة كبرى منذ عام 2017 حينما ظفر بلقب الدوري الأوروبي.

مانشستر يونايتد عائلة جلايزرز
نرشح لكم
سكاي: ملاك مانشستر يونايتد يستعدون لبيع النادي بيان من رونالدو بعد فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد يعلن فسخ تعاقد رونالدو ذا أثليتك: جوارديولا يوافق على توقيع عقد جديد مع سيتي إليوت: أريد أن ألعب مع ليفربول طوال مسيرتي كأس العالم - ردة فعل على الاستبعاد؟ سانشو يختفي من إنستجرام نايف أكرد يروي تفاصيل إصابته في بداية الموسم مع وست هام بيان من مانشستر يونايتد يلمح بعقوبات منتظرة على رونالدو
أخر الأخبار
ذا أثليتك: هاري كين يثير القلق في إنجلترا.. وفحص طبي يحسم موقفه 11 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرنفال في الجول – "الطائرة".. تعرف أكثر على ثيو هيرنانديز نجم فرنسا 16 دقيقة | قطر 2022
خبر في الجول – نهاية الأزمة.. أكينيولا يعود إلى مصر وينتظم في مران الزمالك 17 دقيقة | الكرة المصرية
ديشامب: إصابة لوكاس هيرنانديز تبدو خطيرة 36 دقيقة | قطر 2022
عائلة جلايزرز تعلن نيتها بيع مانشستر يونايتد 40 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كأس العالم – مبابي رجل مباراة فرنسا وأستراليا 46 دقيقة | الكرة الأوروبية
مؤتمر بوسكيتس: المباراة الأولى دائما صعبة.. وحزين من أجل جايا ساعة | الكرة الأوروبية
البطل يوقف اللعنة ساعة | قطر 2022
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 موعد مباراة مصر ضد بلجيكا.. القنوات الناقلة 2 موعد حفل افتتاح كأس العالم 2022.. القنوات الناقلة 3 بيان من رونالدو بعد فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد 4 ثُريا على حق