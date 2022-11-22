"الأخضر يُبكي الأرجنتين".. ردود أفعال صاخبة للصحافة السعودية بعد الفوز التاريخي
الثلاثاء، 22 نوفمبر 2022 - 23:03
كتب : FilGoal
احتفت الصحافة السعودية بفوز بلادها التاريخي على الأرجنتين، بعناوين قوية ومثيرة لتوثيق الفوز التاريخي للسعودية على رفاق ميسي.
وحقق المنتخب السعودي انتصارا تاريخيا على حساب نظيره الأرجنتيني بهدفين مقابل هدف ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات.
مستوى وأداء تاريخي قدمه الأخضر أمام المرشح الأقوى للفوز بالمونديال.
تعرف على كيف احتفلت الصحافة السعودية بالفوز التاريخي على الأرجنتين.
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