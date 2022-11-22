كرة سلة - ليشتعل الإياب.. الاتحاد يهزم الأهلي في ذهاب نهائي دوري رجال المرتبط

الثلاثاء، 22 نوفمبر 2022 - 22:01

كتب : FilGoal

عمرو الجندي - الأهلي ضد الاتحاد كرة سلة

تغلب الاتحاد على الأهلي في منافسات فريق الرجال بذهاب نهائي دوري المرتبط.

وعوض فريق الاتحاد السكندري خسارة فريق المرتبط تحت 16 عاما أمام الأهلي.

ونجح رجال الفريق السكندري في تحقيق الفوز على الأهلي بنتيجة 88-76 في ذهاب نهائي دوري المرتبط الذي أقيم على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

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وشهدت الفترة الأولى تكافؤ بين الفريقين حتى حسمها الأهلي 22-21 في الثواني الأخيرة.

وتفوق الاتحاد في الفترة الثانية ووسع الفارق إلى ست نقاط في نهاية الفترة بنتيجة 48-42.

أما في الفترة الثالثة فكان تفوق الاتحاد منذ البداية ووسع الفارق إلى 12 نقطة قبل أن يقلص الأهلي الفارق في النهاية بنتيجة 65-58.

وحاول الأهلي تقليص الفارق في الفترة الرابعة ووصلت النتيجة إلى 76-72 قبل دقيقتين من النهاية.

ولكن حسم الاتحاد النتيجة في النهاية 88-76 ليفوز بلقاء الذهاب.

ويحتاج الاتحاد لتكرار فوز فريق الرجال في مباراة الإياب يوم الخميس لحصد اللقب.

أما الأهلي فيحتاج للفوز في مباراتي المرتبط والرجال من أجل حصد اللقب للمرة الثالثة على التوالي.

وفي حال فوز الأهلي في مباراة الرجال، والاتحاد في مباراة المرتبط يقام لقاء فاصل يوم الجمعة بين فريق الرجال فقط.

وكان الأهلي قد توج باللقب في آخر نسختين، بينما الاتحاد حصد لقبه الأخير في موسم 2019 - 2020.

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