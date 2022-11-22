كأس العالم - ليفاندوفسكي: شكرا على الدعم.. وأعتذر على ركلة الجزاء الضائعة

تقدم روبرت ليفاندوفسكي قائد منتخب بولندا بالاعتذار لجماهير بلاده بعدما أهدر ركلة جزاء أمام المكسيك.

روبرت ليفاندوفسكي النادي : برشلونة بولندا

وتعادل منتخب بولندا مع المكسيك سلبيا في الجولة الأولى من مجموعات كأس العالم 2022. (طالع التفاصيل)

وكتب ليفاندوفسكي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "لعبنا بذكاء وكان يجب أن نفوز".

وأضاف "يصعب علي تقبل ذلك وأعتذر لكم".

وأتم تصريحاته "شكرا على كل كلمات الدعم وسوف نستمر في السعي من أجل التأهل".

وأهدر ليفاندوفسكي ركلة جزاء خلال المباراة تصدى لها أوتشوا حارس مرمى المكسيك.

ويلعب منتخب بولندا في المباراة المقبلة ضد الدنمارك يوم 26 نوفمبر.

video:1