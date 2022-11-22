الأخطبوط أوتشوا

أنقذ جييريميو أوتشوا حارس مرمى المكسيك منتخب بلاده من هزيمة محققة أمام بولندا.

وحسم التعادل السلبي بدون أهداف نتيجة مباراة المكسيك وبولندا ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات.

وتعملق الحارس الملقب بـ "الأخطبوط" وتصدى لركلة جزاء ليمنع روبرت ليفاندوفسكي قائد بولندا من تسجيل أول أهدافه في كأس العالم.

المباراة أقيمت على ملعب 974 في العاصمة القطرية الدوحة.

التعادل رفع رصيد الفريقين للنقطة الأولى ليتواجدا خلف السعودية المتصدر برصيد 3 نقاط ويليهما الأرجنتين بصفر من النقاط.

الحارس المكسيكي سجل مشاركته الخامسة في المونديال مع منتخب بلاده

الفرنسية ستيفاني فرابارت(الحكم ارابع) باتت أول حكمة سيدة تشارك في تاريخ كأس العالم.

واعتمد مدرب المكسيك في تشيكله على 7 لاعبين من الدوري المكسيكي، بالإضافة لـ ثنائي أياكس الهولندي: خورخي سانشيز وإديسون ألفاريز وأتشوا في حراسة المرمى.

فيما دفع تشيسلاف ميشنيفيتش المدير الفني لـ بولندا بالمهاجم روبرت ليفاندوفسكي في التشكيل الأساسي.

وتواجد فويتشيك تشيزني في حراسة مرمى بولندا في مباراة الجولة الأولى في دور المجموعات.

🔴 ليفاندوفسكي يقود هجوم بولندا في مواجهة المكسيك في مونديال قطر pic.twitter.com/eKkY1xgVw7 — FilGoal (@FilGoal) November 22, 2022

وصف المباراة

بدأ منتخب المكسيك المباراة بضغط هجومي وأهدر هيكتور هيريرا فرصة تسجيل الهدف الأول وعلت كرته الرأسية المرمى بقليل.

وضاعت فرصة محققة من المنتخب المكسيكي بعد رأسية هيرفنج لوزانو في الدقيقة 26.

وأنقذ تشيزني حارس بولندا فرصة جديدة بعد عرضية خطيرة من المنتخب المكسيكي.

لوزانو وفيجا يقودان هجوم المكسيك أمام بولندا 🇲🇽#في_المونديال pic.twitter.com/ESaXy02KbT — FilGoal (@FilGoal) November 22, 2022

ومع بداية الشوط الثاني بدأ المنتخب البولندي في السيطرة على مجريات المباراة وتنفيذ الهجمات على مرمى أوتشوا.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء عند الدقيقة 55 بعد العودة لتقنية الفيديو والتأكد من عرقلة ليفاندوفسكي داخل منطقة جزاء المكسيك.

وصوب ليفاندوفسكي لكن أوتشوا نجح في التصدي لتسديدة مهاجم بولندا في الزاوية اليسرى ومنعه من التسجيل.

وسدد هيرفينج لوزانو تسديدة صاروخية تصدى لها تشيزني حارس مرمى بولندا ببراعة.

وواصل المنتخب المكسيكي محاولاته على مرمى بولندا بحثا عن تسجيل هدف التقدم ولكن دون جدوى.

منتخب المكسيك سيلعب المبراة المقبلة ضد الأرجنتين يوم السبت المقبل ضمن الجولة الثانية.

فيما يلعب منتخب بولندا ضد المكسيك في اليوم ذاته.