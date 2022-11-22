الأخطبوط أوتشوا

الثلاثاء، 22 نوفمبر 2022 - 19:58

كتب : محمود حمدي

مباراة المكسيك وبولندا

أنقذ جييريميو أوتشوا حارس مرمى المكسيك منتخب بلاده من هزيمة محققة أمام بولندا.

وحسم التعادل السلبي بدون أهداف نتيجة مباراة المكسيك وبولندا ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات.

وتعملق الحارس الملقب بـ "الأخطبوط" وتصدى لركلة جزاء ليمنع روبرت ليفاندوفسكي قائد بولندا من تسجيل أول أهدافه في كأس العالم.

أخبار متعلقة:
بيان من رونالدو بعد فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد مباشر نهائي دوري مرتبط السلة - الأهلي (36)-(37) الاتحاد.. الفترة الثانية كرة سلة - مرتبط الأهلي يهزم الاتحاد في مواجهة الذهاب الأول في تاريخ بلاده بـ كأس العالم.. أوتشوا يتصدى لركلة جزاء ليفاندوفسكي

المباراة أقيمت على ملعب 974 في العاصمة القطرية الدوحة.

التعادل رفع رصيد الفريقين للنقطة الأولى ليتواجدا خلف السعودية المتصدر برصيد 3 نقاط ويليهما الأرجنتين بصفر من النقاط.

الحارس المكسيكي سجل مشاركته الخامسة في المونديال مع منتخب بلاده

الفرنسية ستيفاني فرابارت(الحكم ارابع) باتت أول حكمة سيدة تشارك في تاريخ كأس العالم.

واعتمد مدرب المكسيك في تشيكله على 7 لاعبين من الدوري المكسيكي، بالإضافة لـ ثنائي أياكس الهولندي: خورخي سانشيز وإديسون ألفاريز وأتشوا في حراسة المرمى.

فيما دفع تشيسلاف ميشنيفيتش المدير الفني لـ بولندا بالمهاجم روبرت ليفاندوفسكي في التشكيل الأساسي.

وتواجد فويتشيك تشيزني في حراسة مرمى بولندا في مباراة الجولة الأولى في دور المجموعات.

وصف المباراة

بدأ منتخب المكسيك المباراة بضغط هجومي وأهدر هيكتور هيريرا فرصة تسجيل الهدف الأول وعلت كرته الرأسية المرمى بقليل.

وضاعت فرصة محققة من المنتخب المكسيكي بعد رأسية هيرفنج لوزانو في الدقيقة 26.

وأنقذ تشيزني حارس بولندا فرصة جديدة بعد عرضية خطيرة من المنتخب المكسيكي.

ومع بداية الشوط الثاني بدأ المنتخب البولندي في السيطرة على مجريات المباراة وتنفيذ الهجمات على مرمى أوتشوا.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء عند الدقيقة 55 بعد العودة لتقنية الفيديو والتأكد من عرقلة ليفاندوفسكي داخل منطقة جزاء المكسيك.

وصوب ليفاندوفسكي لكن أوتشوا نجح في التصدي لتسديدة مهاجم بولندا في الزاوية اليسرى ومنعه من التسجيل.

وسدد هيرفينج لوزانو تسديدة صاروخية تصدى لها تشيزني حارس مرمى بولندا ببراعة.

وواصل المنتخب المكسيكي محاولاته على مرمى بولندا بحثا عن تسجيل هدف التقدم ولكن دون جدوى.

منتخب المكسيك سيلعب المبراة المقبلة ضد الأرجنتين يوم السبت المقبل ضمن الجولة الثانية.

فيما يلعب منتخب بولندا ضد المكسيك في اليوم ذاته.

منتخب المكسيك منتخب بولندا كأس العالم 2022
نرشح لكم
أوتشوا: حصلنا على نقطة من منافس قوي.. والسعودية عقدت حسابات المجموعة كرنفال في الجول - يرتدي القميص رقم 13.. تعرف أكثر على أوتشوا رجل مباراة المكسيك وبولندا مباشر كأس العالم – فرنسا ضد أستراليا مؤتمر فليك: سنواجه اليابان بدون ساني.. وموقف مولر ونوير تشكيل أستراليا - جودوين يقود الهجوم أمام فرنسا في كأس العالم تشكيل فرنسا – مبابي وجريزمان وديمبيلي وجيرو يقودون هجوما ناريا ضد أستراليا في كأس العالم الأول في تاريخ بلاده بـ كأس العالم.. أوتشوا يتصدى لركلة جزاء ليفاندوفسكي مؤتمر سايس: سعداء بعودة زياش.. نواجه ضغوطات ولكن لدينا مسؤولية أكبر
أخر الأخبار
أوتشوا: حصلنا على نقطة من منافس قوي.. والسعودية عقدت حسابات المجموعة 5 دقيقة | قطر 2022
كرنفال في الجول - يرتدي القميص رقم 13.. تعرف أكثر على أوتشوا رجل مباراة المكسيك وبولندا 9 دقيقة | قطر 2022
مباشر كأس العالم – فرنسا ضد أستراليا 17 دقيقة | قطر 2022
مؤتمر فليك: سنواجه اليابان بدون ساني.. وموقف مولر ونوير 36 دقيقة | قطر 2022
تشكيل أستراليا - جودوين يقود الهجوم أمام فرنسا في كأس العالم 41 دقيقة | قطر 2022
تشكيل فرنسا – مبابي وجريزمان وديمبيلي وجيرو يقودون هجوما ناريا ضد أستراليا في كأس العالم 45 دقيقة | قطر 2022
الأخطبوط أوتشوا 51 دقيقة | قطر 2022
بيان من رونالدو بعد فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 موعد مباراة مصر ضد بلجيكا.. القنوات الناقلة 2 موعد حفل افتتاح كأس العالم 2022.. القنوات الناقلة 3 ثُريا على حق 4 كأس العالم - موعد مباراة الافتتاح بين قطر والإكوادور.. القنوات الناقلة والمعلق