أوتشوا: حصلنا على نقطة من منافس قوي.. والسعودية عقدت حسابات المجموعة

الثلاثاء، 22 نوفمبر 2022 - 20:45

كتب : FilGoal

المكسيك - بولندا - أوتشوا يتصدى لركلة جزاء من ليفاندوفسكي

شدد جييريميو أوتشوا حارس مرمى المكسيك على صعوبة المنافسة في مجموعة منتخب بلاده بكأس العالم.

وحسم التعادل السلبي بدون أهداف نتيجة مباراة المكسيك وبولندا ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات.

وقال أوتشوا عبر "بي إن سبورتس": "إنها نقطة من منافس قوي ولديه لاعبون جيدون جدا، أقوياء بدنيا".

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وعن ركلة الجزاء أوضح "اتخذت القرار الصحيح وتيقنت من اني قادر على ذلك وخرجت الأمور بشكل جيد".

وتعملق الحارس الملقب بـ "الأخطبوط" وتصدى لركلة جزاء ليمنع روبرت ليفاندوفسكي قائد بولندا من تسجيل أول أهدافه في كأس العالم.

واختتم "نعم السعودية عقدت حسابا المجموعة وهو فريق قزي وأصبحت فرص التأهل مفتوحة أمام الجميع".

وتغلب منتخب السعودية على الأرجنتين بهدفين مقابل هدف واحد في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة من كأس العالم.

التعادل رفع رصيد الفريقين للنقطة الأولى ليتواجدا خلف السعودية المتصدر برصيد 3 نقاط ويليهما الأرجنتين بصفر من النقاط.

وأصبح أوتشوا أول حارس يتصدى لركلة جزاء لمنتخب بلاده منذ 1966 (دون احتساب الركلات الترجيحية).

واستقبل منتخب المكسيك من قبل 3 أهداف من ركلات جزاء منها 2 سكنت شباك أوتشوا.

وأصبح منتخب بولندا هي أول فريق يُهدر 3 ركلات جزاء متتالية في كأس العالم (بدون احتساب ركلات الترجيح).

يمكنك أن تتعرف أكثر على ميمو أوتشوا من هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.

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