كرة سلة - مرتبط الأهلي يهزم الاتحاد في مواجهة الذهاب

حسم فريق الأهلي تحت 16 عاما مباراة ذهاب نهائي دوري المرتبط بالفوز على الاتحاد.

وتغلب الأهلي على نظيره الاتحاد بنتيجة 80-65 ليتقدم الأحمر في مواجهات النهائي.

ويلعب الفريق الأول لرجال الأهلي والاتحاد في نفس اليوم على صالة حسن مصطفى.

وتقام مباراتي الإياب يوم الخميس على نفس الصالة.

وفي حال فوز أي فريق بمباراتي الرجال يحصد اللقب مباشرة دون النظر لنتائج فريق المرتبط.

أما في حال فوز فريق المرتبط لفريق بمباراتين، يحتاج ذلك الفريق فوز فريق الرجال في مباراة واحدة فقط لحصد اللقب.

وفي حال التعادل تقام مباراة فاصلة يوم الجمعة ويحدث ذلك إذا فاز فريق مرتبط والرجال بمباراة واحدة من المباراتين لكل فريق.

وكان الأهلي قد حصد لقب دوري رجال المرتبط في آخر نسختين.

بينما الاتحاد حصد آخر ألقابه في دوري المرتبط موسم 2019 -2020.