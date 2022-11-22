مانشستر يونايتد يعلن فسخ تعاقد رونالدو

وجاء بيان يونايتد عبر موقعه الرسمي كالتالي:

كريستيانو رونالدو النادي : لاعب حر مانشستر يونايتد

كريستيانو رونالدو سيغادر مانشستر يونايتد باتفاق الطرفين وبشكل فوري.

وكان تعاقد رونالدو مع يونايتد ينتهي بنهاية الموسم الجاري ويمكن مده لموسم آخر باتفاق الطرفين.

يود النادي توجيه الشكر لرونالدو على ما قدمه معنا خلال فترتين مسجلا 145 هدفا خلال 346 مباراة، ونتمنى له ولعائلته الأفضل خلال المستقبل.

الكل في مانشستر يونايتد يبقى مركزا على تطور الفريق تحت قيادة المدرب إريك تين هاج والعمل سويا لتحقيق النجاح.

وكان رونالدو عاد إلى مانشستر يونايتد قادما من يوفنتوس الصيف الماضي.

وخاض رونالدو مع الفريق الموسم الماضي 39 مباراة سجل خلالهم 24 هدفا وصنع ثلاثة آخرين.

وفي الموسم الجاري شارك في 16 مباراة جاء أغلبهم كبديل وسجل خلالهم ثلاثة أهداف وصنع هدفين.

وإجمالا خلال مرتين ارتدى فيهما رونالدو قميص يونايتد شارك رونالدو مع الفريق في 346 مباراة سجل خلالهم 145 هدفا وصنع 64 آخرين.

وجاء قرار فسخ التعاقد بعدما أجرى رونالدو حوارا ناريا مع الإعلامي الإنجليزي بيرس مورجان أكد خلاله عدم احترامه لمدربه تين هاج لأن الأخير لا يحترمه.

كما هاجم رونالدو عائلة جلايزرز المالكة لمانشستر يونايتد وانتقد بعض من زملائه في الفريق.