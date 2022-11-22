مانشستر يونايتد يعلن فسخ تعاقد رونالدو

الثلاثاء، 22 نوفمبر 2022 - 19:35

كتب : رامي جمال

السير أليكس فيرجسون وكريستيانو رونالدو - مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل

وجاء بيان يونايتد عبر موقعه الرسمي كالتالي:

كريستيانو رونالدو سيغادر مانشستر يونايتد باتفاق الطرفين وبشكل فوري.

وكان تعاقد رونالدو مع يونايتد ينتهي بنهاية الموسم الجاري ويمكن مده لموسم آخر باتفاق الطرفين.

أخبار متعلقة:
حوار – رونالدو يكشف كواليس خلافاته مع تين هاج.. علاقته مع ميسي وحلم أخير وموعد اعتزاله حوار – رونالدو: كنت قريبا من مانشستر سيتي.. الجيل اختلف وهؤلاء أكثر من يعجبوني في يونايتد رونالدو: رئيس مانشستر يونايتد شكك في مرض ابنتي.. ولن أقدم الكرة على عائلتي رونالدو: ملاك مانشستر يونايتد لا يهتمون بالنادي.. روني يغار مني ونيفيل ليس صديقي

يود النادي توجيه الشكر لرونالدو على ما قدمه معنا خلال فترتين مسجلا 145 هدفا خلال 346 مباراة، ونتمنى له ولعائلته الأفضل خلال المستقبل.

الكل في مانشستر يونايتد يبقى مركزا على تطور الفريق تحت قيادة المدرب إريك تين هاج والعمل سويا لتحقيق النجاح.

وكان رونالدو عاد إلى مانشستر يونايتد قادما من يوفنتوس الصيف الماضي.

وخاض رونالدو مع الفريق الموسم الماضي 39 مباراة سجل خلالهم 24 هدفا وصنع ثلاثة آخرين.

وفي الموسم الجاري شارك في 16 مباراة جاء أغلبهم كبديل وسجل خلالهم ثلاثة أهداف وصنع هدفين.

وإجمالا خلال مرتين ارتدى فيهما رونالدو قميص يونايتد شارك رونالدو مع الفريق في 346 مباراة سجل خلالهم 145 هدفا وصنع 64 آخرين.

وجاء قرار فسخ التعاقد بعدما أجرى رونالدو حوارا ناريا مع الإعلامي الإنجليزي بيرس مورجان أكد خلاله عدم احترامه لمدربه تين هاج لأن الأخير لا يحترمه.

كما هاجم رونالدو عائلة جلايزرز المالكة لمانشستر يونايتد وانتقد بعض من زملائه في الفريق.

مانشستر يونايتد رونالدو
نرشح لكم
بيان من رونالدو بعد فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد ذا أثليتك: جوارديولا يوافق على توقيع عقد جديد مع سيتي إليوت: أريد أن ألعب مع ليفربول طوال مسيرتي كأس العالم - ردة فعل على الاستبعاد؟ سانشو يختفي من إنستجرام نايف أكرد يروي تفاصيل إصابته في بداية الموسم مع وست هام بيان من مانشستر يونايتد يلمح بعقوبات منتظرة على رونالدو جارناتشو لاعب الشهر في مانشستر يونايتد أرسنال يعلن جاسبار أول مدير رياضي في تاريخ النادي
أخر الأخبار
الأخطبوط أوتشوا 4 دقيقة | قطر 2022
بيان من رونالدو بعد فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد 13 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر نهائي دوري مرتبط السلة - الأهلي (13)-(11) الاتحاد.. الفترة الأولى 18 دقيقة | كرة سلة
الأول في تاريخ بلاده بـ كأس العالم.. أوتشوا يتصدى لركلة جزاء ليفاندوفسكي 22 دقيقة | قطر 2022
كرة سلة - مرتبط الأهلي يهزم الاتحاد في مواجهة الذهاب 23 دقيقة | كرة سلة
مانشستر يونايتد يعلن فسخ تعاقد رونالدو 27 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر سايس: سعداء بعودة زياش.. نواجه ضغوطات ولكن لدينا مسؤولية أكبر 37 دقيقة | قطر 2022
مؤتمر الركراكي: من الخطأ التركيز على مودريتش فقط.. وانتصار السعودية يعيد توازن كرة القدم 46 دقيقة | قطر 2022
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 موعد مباراة مصر ضد بلجيكا.. القنوات الناقلة 2 موعد حفل افتتاح كأس العالم 2022.. القنوات الناقلة 3 ثُريا على حق 4 كأس العالم - موعد مباراة الافتتاح بين قطر والإكوادور.. القنوات الناقلة والمعلق